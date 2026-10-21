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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:52

Sarıgül soruşturmasında büyük itiraf geldi: "Evet, kara para akladık"

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında yeni detaylara ulaşıldı. Tutuklanan gazeteci Murat Ağırel’in İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sunduğu belgede gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Sarıgül soruşturmasında büyük itiraf geldi:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:52

Almanya’da yaşayan Sinan Çampınar ile Alman ortakları Kai Precat ve Marc Baeriswyl, Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğulları Emir ile Ömer Sarıgül’le ortak iş yaptıklarını ve dolandırıldıklarını iddia etti.

HABERİN ÖZETİ

Sarıgül soruşturmasında büyük itiraf geldi: "Evet, kara para akladık"

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Almanya'da yaşayan Sinan Çampınar ve Alman ortakları, Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğulları Emir ile Ömer Sarıgül ile ortak iş yaptıklarını ve dolandırıldıklarını iddia ederek, kurulan şirketler aracılığıyla kara para aklandığına dair bir itirafta bulundu.
Sinan Çampınar ve Alman ortakları Kai Precat ve Marc Baeriswyl, Mustafa Sarıgül ve oğulları Emir ile Ömer Sarıgül ile ortak iş yaptıklarını ve dolandırıldıklarını iddia etti.
Çampınar, gazeteci Ağırel'e gönderdiği videoda, kurulması planlanan şirketlerin şeması ve bedellerinin yer aldığını belirtti.
Ağırel, Çampınar ile yaptığı ve emniyete sunduğu telefon görüşmesinde, Çampınar'ın 'Evet kara para aklıyoruz' şeklinde cevap verdiğini aktardı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

BÜYÜK İTİRAF GELDİ

Çampınar, gazeteci Murat Ağırel’e Mustafa Sarıgül ile konuşmasının yer aldığı bir video gönderdi. Ağırel, videoda kurulması planlanan bazı şirketlerin şeması ile bu şirketlerin bedellerinin yer aldığını belirtti.

Sarıgül soruşturmasında büyük itiraf geldi: "Evet, kara para akladık"

"EVET KARA PARA AKLIYORUZ"

Ağırel, Çampınar ile yaptığı ve kaydını emniyete sunduğu telefon görüşmesinde, “Yani siz kara para aklıyordunuz aslında” diye sorduğunu, Çampınar’ın ise “Evet öyle” cevabını verdiğini aktardı.

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ETİKETLER
#emir sarıgül
#Mustafa Sarıgül
#Sinan Çampınar
#Kai Precat
#Marc Baeriswyl
#Gündem
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