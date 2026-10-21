Sarıgül soruşturmasında büyük itiraf geldi: "Evet, kara para akladık"

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İstanbul
Almanya’da yaşayan Sinan Çampınar ile Alman ortakları Kai Precat ve Marc Baeriswyl, Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğulları Emir ile Ömer Sarıgül’le ortak iş yaptıklarını ve dolandırıldıklarını iddia etti.
Çampınar, gazeteci Murat Ağırel’e Mustafa Sarıgül ile konuşmasının yer aldığı bir video gönderdi. Ağırel, videoda kurulması planlanan bazı şirketlerin şeması ile bu şirketlerin bedellerinin yer aldığını belirtti.
Ağırel, Çampınar ile yaptığı ve kaydını emniyete sunduğu telefon görüşmesinde, “Yani siz kara para aklıyordunuz aslında” diye sorduğunu, Çampınar’ın ise “Evet öyle” cevabını verdiğini aktardı.