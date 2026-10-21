AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’na ilişkin sosya medya hesabından açıklama yaptı. Çelik "Türkiye'nin ve Libya'nın haklarını savunacağız" ifadelerini kullandı.

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HABERİN ÖZETİ Ömer Çelik'ten Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasıyla ilgili açıklama: "Bölgenin geleceği iş birliğiyle şekillenecek" Ömer Çelik, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylamasının tarihi ve hukuki haklılığın tescili olduğunu belirtmiştir. Anlaşma, Türkiye ve Libya'nın haklarının korunması bakımından hukuki olarak sağlam temellere dayanmaktadır. Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar geçersizdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Mavi Vatan'daki hakların ve Libya halkının haklarının güçlü bir biçimde savunulacağı ifade edilmiştir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Libya'nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişimin başarılı olamayacağı vurgulanmıştır. Bölgenin geleceğinin dayatmalarla değil, hakkaniyet ve iş birliğiyle şekilleneceği belirtilmiştir.

"TARİHİ VE HUKUKİ HAKLILIĞIMIZIN TESCİLİDİR"

Çelik'in açıklaması şu şekilde;

"Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir. Türkiye ve Libya’nın haklarının korunması bakımından bu anlaşma hukuki olarak sağlam temellere dayanmaktadır.

"LİBYA HALKININ HAKLARINI GÜÇLÜ BİR BİÇİMDE SAVUNACAĞIZ"

Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Mavi Vatan’daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız.

"BÖLGENİN GELECEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE ŞEKİLLENECEK"

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve kardeş Libya’nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz. Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve iş birliğiyle şekillenecektir."

https://x.com/omerrcelik/status/2112790857992561060