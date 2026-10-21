Somer Sivrioğlu hakkında şoke eden iddia! Sevgilisi Didem Belen sosyal medya hesabından paylaştı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programıyla adını geniş kitlelere duyuran Somer Şef, bu kez aldatma iddialarıyla gündemde yerini aldı. Başarılı şef kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Somer Sivrioğlu hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Özellikle aşk hayatındaki hareketlilikle magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen MasterChef jürisi ve ünlü şef, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Didem Belen ile geçtiğimiz haftalarda ayrılık dedikodularıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Didem Belen, kendisinin aldatıldığını belirterek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Belen'in paylaşımının ardından akıllara MasterChef programının sevilen şefi Somer Sivrioğlu geldi. İşte Didem Belen'in dikkat çeken o paylaşımı...

SOMER SİVRİOĞLU'NUN SEVGİLİSİ DİDEM BELEN ALDATILDIĞINI İDDİA ETTİ!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef'te jüri üyesi olarak boy gösteren Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Başarılı şef kariyerinin ve jüri üyeliğinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemde yerini alan Sivrioğlu, tekrar magazin manşetlerini süslemeyi başardı.

Eşinden boşanmasının ardından özellikle aşk hayatındaki hareketlilikle magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen MasterChef jürisi ve ünlü şef, sırasıyla Ayşe Özyılmazel ve Tilbe Uslu ile kısa süreli ilişkiler yaşamıştı. Aşk hayatıyla adından söz ettiren MasterChef jürisinin son olarak Talya Didem Belen ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Somer Sivrioğlu, yeni aşkını ilan ederken; "Yeni başladı. Çok güzel bir tanışma oldu, yemekte tanışık. Çok güzel gidiyor şimdilik. Öylesine bir ilişki değil." ifadelerine yer vermişti. Hatta ünlü şef, sevgilisi Didem Belen'e Panadöken'de karlar arasında evlilik teklifinde bulunmuştu. Evlilik tarihi hakkında bile konuşan Sivrioğlu, "Bir zaman bulabilsek, inşallah en kısa sürede güzel haberlerle geleceğiz." ifadelerine yer vermişti.

Aradığı aşkı Didem Belen'de bulan Somer Sivrioğlu'nun geçtiğimiz haftalarda ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. İkilinin ayrıldığı öne sürülürken, şimdilerde bambaşka bir iddia gündeme taşındı. Belen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aldatıldığını iddia etti. Belen'in paylaşımının ardından akıllara MasterChef programının sevilen şefi Somer Sivrioğlu geldi.

AYRILDIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Uzun bir süredir birlikte olan çiftin yakın zamanda ayrıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Somer Sivrioğlu'nun Talya Didem Belen'i takipten çıkardığı, birlikte yer aldıkları fotoğrafları ise kaldırdığı öğrenilmişti. Bu gelişme, ikilinin yollarını ayırdığı yönünde yorumları beraberinde getirmişti. Geçtiğimiz kış sevgilisi Belen'e Palandöken'de romantik bir evlilik teklifi yapan Sivrioğlu'nun, yakın zamanda sevgilisiyle yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları da ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Fakat ünlü şef Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Didem Belen, katıldıkları düğünde el ele görüntülenince tüm iddiaları çürütmüştü. Ayrılık iddialarının ardından birlikte ortaya çıkan çiftin barıştığı öğrenilmişti. Yakın arkadaşları Celal Can Algül ve Yağmur Gedik'in nikah törenlerine sevgilisi ile katılan Sivrioğlu, Belen'in kırmızı kıyafetine siyah takımı ile eşlik etmişti.

"HUYLU HUYUNDAN MAALESEF VAZGEÇMİYOR"

Somer Sivrioğlu ve Talya Didem Belen'in bir dargın bir barışık ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandı. Sivrioğlu ile bir süredir aşk yaşadığı bilinen Belen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları öne sürülen çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Belen'in paylaşımında aldatıldığını ima eden sözleri dikkat çekti. Belen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son bir senedir birlikte olduğum kişinin konumu nedeniyle medyaya da yansıyan ilişkimiz daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle bitmiştir. Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor, ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor, kim olduğunu benim açıklamama gerek yok, ama bir aile kurmak niyetiyle başladığım bu ilişkide daha fazla zarar görmediğim ve bu durumu karşıma çıkardığı için Allah'a Şükürler olsun."