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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 21:24

Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu 19 Ekim Pazartesi? Masterchef’te kaptanlık oyunu kazananı

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de heyecan devam ederken bu akşam kaptanlık takımı oynanıyor. 19 Ekim Pazartesi akşamı oynanan kaptanlık oyunu sonrası mavi takımın kaptanı kim oldu merak edildi.

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Editor
 Gonca Işık
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Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu 19 Ekim Pazartesi? Masterchef’te kaptanlık oyunu kazananı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 21:24

, ve 'nın jüriliğini yaptığı 'te bu akşam kaptanlık oyunu oynanıyor. Nefes kesen kaptanlık yarışı sonrasında mavi takım kaptanı kim oldu belli olacak.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU 19 EKİM PAZARTESİ?

ekranlarında yayınlanan Masterchef'te bu akşam kaptanlık oyunu oynanıyor. Heyecanla takip edilen yeni bölümün sonunda ise bu haftanın takım oyununun kazananı belli olacak. Henüz kaptanlık oyunu kazananı belli olmadı.

Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu 19 Ekim Pazartesi? Masterchef’te kaptanlık oyunu kazananı

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen Masterchef'te bu haftanın kaptanı belli olacak. Jürilerin değerlendirmesi sonucunda mavi takımın kaptanı belli olurken, kırmızı takımın kaptanı seçilecek. 19 Ekim akşamı yayınlanan yeni bölümde kıyasıya mücadele devam ediyor.

Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu 19 Ekim Pazartesi? Masterchef’te kaptanlık oyunu kazananı

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bu akşam yayınlanan yeni bölümde haftanın kaptanlık oyunu oynanıyor. Heyecanla takip edilen yarışmada bu hafta mavi takımın kaptanı jürilerin değerlendirmesi sonucunda belli olacak. Mavi takım kaptanı ise kırmızı takımın kaptanını seçecek.

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#TV8
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