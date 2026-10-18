MasterChef’te Mehmet Şef’in uskumru tarator tarifi! Uskumru tarator nasıl yapılır?

Uskumru balığının lezzetini farklı bir sunumla değerlendirmek isteyenler için dikkat çekici tariflerden biri. MasterChef’te Mehmet Şef’in uskumru tarator tarifiyle gündeme gelen bu lezzet, balık ve tarator uyumunu merak edenleri mutfağa davet ediyor. Peki, Mehmet Şef’in uskumru tarator tarifinde hangi malzemeler bulunuyor? Uskumru tarator nasıl hazırlanıyor ve servis edilirken nelere dikkat ediliyor?

MEHMET ŞEF’İN USKUMRU TARATOR TARİFİ!

Gerekli malzeme:

Taratur Sos İçin:

Süzme Yoğurt

Mayonez (Sıvıyağ, limon, yumurta)

Panko

Süt

Sarımsak

Tuz

Kişniş

Sirke

Ceviz

Balıklı Taratur İçin:

Taratur sos

Uskumru Balık

Kornişon Turşu

Marul

Mor Soğan

Patates İçin:

Patates

Tuz

Kızartma İçin:

Ayçiçek Yağı

Yeşil Yoğurt İçin:

Süzme Yoğurt

Ispanak

Roka

Tuz

Kuzu Kulağı Sos İçin:

Kuzu Kulağı

Su

Yeşil Acı Süs Biberi

Ksantangam

Lime Jest

Tuz

Para Elma İçin:

Yeşil Elma

Limon

Üzeri İçin:

Para Elma

Somon Havyarı

MEHMET ŞEF’İN USKUMRU TARATOR NASIL YAPILIR?

· Balıklı Taratur İçin: Uskumruları derisiz kılçıksız fileto yap. Buhar tenceresinin suyuna defne yaprağı, limon ve sarımsak koy. Uskumruları buhar tenceresinin üst tarafına koy. 1-2 dk kurutmadan pişir.

· Taratur Sos İçin: Taratur'un marul, kırmızı soğan, kornişon turşu hariç diğer malzemeleri karıştır. Bunun 3'te birini ayır. Kalan kısmına doğradığın kırmızı soğan, kornişon turşu ve Yedikule marulunu karıştır.

· Patates İçin: Patatesleri soyup makineyle 7 cm en $\times$ 18 cm boy ölçüsünde ince şeritler kesin. Yüzey nişastasını gidermek için soğuk suda yıkayın ve tamamen kurulayın. Patates şeritlerini metal silindirin etrafına sıkıca sarın. Dışını pişirme ipiyle bağlayarak sabitleyin. Ayçiçek yağında önce düşük sıcaklıkta içini pişirin. Yağdan çıkarıp dinlendirin. Servis öncesinde daha sıcak yağda altın rengini alıp çıtırlaşana kadar tekrar kızartın. Süzdürün, pişirme ipini ve metal silindiri çıkarıp tuzlayın.

· Yeşil Yoğurt İçin: Ispanağı kaynar suda kısa süre haşlayıp hemen buzlu suya alın. Süzün ve suyunu iyice sıkın. Ispanak ve rokayı blenderda püre haline getirin. Gerekirse reçetedeki yoğurdun bir kısmını ekleyerek çekin. Kalan süzme yoğurt ve tuzla. Kuzu kulağını yıkayıp süzdürün. Acı biberin sapını ayırın. Kuzu kulağı, su, acı biber, lime kabuğu rendesi ve tuzu blenderda iyice çekin. İnce süzgeçten geçirin. Blender çalışırken ksantan gamı azar azar serpiştirin ve tamamen dağılana kadar çekin. Hava kabarcıklarının azalması ve kıvamın oturması için dinlendirin, karıştırın. Buzdolabında bekletin.

· Kuzu Kulağı İçin: Kuzu kulağını yıkayıp süzdürün. Acı biberin sapını ayırın. Kuzu kulağı, su, acı biber, lime kabuğu rendesi ve tuzu blenderda iyice çekin. İnce süzgeçten geçirin. Blender çalışırken ksantan gamı azar azar serpiştirin ve tamamen dağılana kadar çekin. Hava kabarcıklarının azalması ve kıvamın oturması için dinlendirin.