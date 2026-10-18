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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 19:00

Malatya’nın meşhur elmalı köfte tarifi! Mehmet Yalçınkaya ilk tadımda şaşırdı

MasterChef Türkiye’de gündeme gelen Malatya’nın meşhur elmalı köfte tarifi, yöresel lezzetleri sevenlerin ilgisini çekti. Malatya mutfağının farklı tatlarını bir araya getiren elmalı köfte, jüri üyelerinin de beğenisini kazandı. Mehmet Yalçınkaya, yemeğin malzemeleri arasındaki uyumdan etkilendiğini belirterek ilk tadımında şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Peki, elmalı köfte nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Malatya’nın meşhur elmalı köfte tarifi! Mehmet Yalçınkaya ilk tadımda şaşırdı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 19:00

Malatya’nın meşhur elmalı köfte tarifi, MasterChef Türkiye’de öne çıkan yöresel lezzetler arasında oldu. Farklı malzemelerin bir araya geldiği bu tarif, alışılmış köfte çeşitlerinden ayrılan lezzetiyle dikkat çekiyor. Mehmet Yalçınkaya’nın ilk tadımda şaşırdığını söylemesi, elmalı köfteye olan merakı daha da artırdı. Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın da beğenisini kazanan yemek, Malatya mutfağını keşfetmek isteyenlerin araştırdığı tariflerden biri oldu. İşte Malatya’nın geleneksel mutfağından elmalı köfte tarifini hazırlamak isteyenler için merak edilen ayrıntılar.

MALATYA’NIN MEŞHUR ELMALI KÖFTE TARİFİ!

Gerekli malzeme:

  • 2 su bardağı yarma (kırma bulgur)
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 4–5 adet ekşi elma
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3–4 baş kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Köfteleri pişirmek için yeterli miktarda su
Malatya’nın meşhur elmalı köfte tarifi! Mehmet Yalçınkaya ilk tadımda şaşırdı

ELMALI KÖFTE NASIL YAPILIR?

1. Köfteleri hazırlayın. Yarmayı bir kaba alın, tuz ekleyin ve azar azar su ilave ederek yoğurun. Şekil verilebilecek bir kıvama geldiğinde hamurdan nohut büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın.

2.Elmaları hazırlayın. Elmaları soyup çekirdeklerini çıkarın ve iri parçalar halinde doğrayın.

Malatya’nın meşhur elmalı köfte tarifi! Mehmet Yalçınkaya ilk tadımda şaşırdı

3. Elmaları ve köfteleri pişirin. Bir tencerede suyu kaynatıp tuz ekleyin. Önce doğranmış elmaları kaynayan suya alın. Elmalar hafifçe yumuşamaya başlayınca köfteleri ilave edin. Köfteler pişip yumuşayana kadar kaynatın.

4. Yoğurtlu terbiyeyi hazırlayın. Yoğurdu unla pürüzsüz olana kadar çırpın. Tenceredeki sıcak yemekten birkaç kepçe su alarak yoğurda azar azar ekleyin ve karıştırarak ılıştırın.

Malatya’nın meşhur elmalı köfte tarifi! Mehmet Yalçınkaya ilk tadımda şaşırdı

5. Terbiyeyi yemeğe ekleyin. Ilıttığınız yoğurtlu karışımı tencereye yavaşça dökün. Kesilmesini önlemek için sürekli karıştırarak bir taşım kaynatın. Köfteler pişmiş ve yemek kıvamını almış olduğunda ocaktan alın.

6. Soğanlı tereyağını hazırlayın. Kuru soğanları ince ince doğrayın. Tereyağını tavada eritin, soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

Malatya’nın meşhur elmalı köfte tarifi! Mehmet Yalçınkaya ilk tadımda şaşırdı

7. Servis edin. Elmalı köfteyi tabaklara paylaştırın ve hazırladığınız soğanlı tereyağını üzerine gezdirin. Sıcakken servis edin.

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#Yemek Tarifleri
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