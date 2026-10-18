Malatya’nın meşhur elmalı köfte tarifi! Mehmet Yalçınkaya ilk tadımda şaşırdı

Malatya’nın meşhur elmalı köfte tarifi, MasterChef Türkiye’de öne çıkan yöresel lezzetler arasında oldu. Farklı malzemelerin bir araya geldiği bu tarif, alışılmış köfte çeşitlerinden ayrılan lezzetiyle dikkat çekiyor. Mehmet Yalçınkaya’nın ilk tadımda şaşırdığını söylemesi, elmalı köfteye olan merakı daha da artırdı. Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın da beğenisini kazanan yemek, Malatya mutfağını keşfetmek isteyenlerin araştırdığı tariflerden biri oldu. İşte Malatya’nın geleneksel mutfağından elmalı köfte tarifini hazırlamak isteyenler için merak edilen ayrıntılar.

MALATYA’NIN MEŞHUR ELMALI KÖFTE TARİFİ!

Gerekli malzeme:

2 su bardağı yarma (kırma bulgur)

2 su bardağı yoğurt

4–5 adet ekşi elma

2 yemek kaşığı tereyağı

3–4 baş kuru soğan

1 yemek kaşığı un

Tuz

Köfteleri pişirmek için yeterli miktarda su

ELMALI KÖFTE NASIL YAPILIR?

1. Köfteleri hazırlayın. Yarmayı bir kaba alın, tuz ekleyin ve azar azar su ilave ederek yoğurun. Şekil verilebilecek bir kıvama geldiğinde hamurdan nohut büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın.

2.Elmaları hazırlayın. Elmaları soyup çekirdeklerini çıkarın ve iri parçalar halinde doğrayın.

3. Elmaları ve köfteleri pişirin. Bir tencerede suyu kaynatıp tuz ekleyin. Önce doğranmış elmaları kaynayan suya alın. Elmalar hafifçe yumuşamaya başlayınca köfteleri ilave edin. Köfteler pişip yumuşayana kadar kaynatın.

4. Yoğurtlu terbiyeyi hazırlayın. Yoğurdu unla pürüzsüz olana kadar çırpın. Tenceredeki sıcak yemekten birkaç kepçe su alarak yoğurda azar azar ekleyin ve karıştırarak ılıştırın.

5. Terbiyeyi yemeğe ekleyin. Ilıttığınız yoğurtlu karışımı tencereye yavaşça dökün. Kesilmesini önlemek için sürekli karıştırarak bir taşım kaynatın. Köfteler pişmiş ve yemek kıvamını almış olduğunda ocaktan alın.

6. Soğanlı tereyağını hazırlayın. Kuru soğanları ince ince doğrayın. Tereyağını tavada eritin, soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

7. Servis edin. Elmalı köfteyi tabaklara paylaştırın ve hazırladığınız soğanlı tereyağını üzerine gezdirin. Sıcakken servis edin.