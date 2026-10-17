Elazığ’ın meşhur patila böreği nasıl yapılır? MasterChef sonrası herkes bu tarifi konuşuyor

Elazığ’ın yöresel lezzetlerinden patila, pratik hazırlanışı ve doyurucu iç harcıyla dikkat çekiyor. Patila, yöresel yapım şekline göre tavada ya da farklı pişirme yöntemleriyle hazırlanabiliyor. İlk denemede hamurun çok kalın açılmamasına ve iç harcın dengeli dağıtılmasına dikkat etmek lezzetli bir sonuç elde etmeyi kolaylaştırıyor. Peki, Elazığ patilasının geleneksel iç harcı nasıl hazırlanıyor? MasterChef’te merak uyandıran bu yöresel lezzetin ayrıntıları araştırılıyor.

ELAZIĞ’IN MEŞHUR PATİLA BÖREĞİ TARİFİ

Gerekli malzeme:

Hamuru için

1 kg un

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

Yaklaşık 600–650 ml ılık su (kontrollü ekleyin)

İç harcı için

4 orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı kuru reyhan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

İsteğe bağlı pul biber

Üzeri için

Tereyağı

ELAZIĞ’IN MEŞHUR PATİLA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

1.Kuru mayayı yarım su bardağı ılık su ve toz şekerle karıştırın. Mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekletin. Unu geniş bir yoğurma kabına alın. Tuzu, mayalı suyu ve kalan ılık suyu azar azar ekleyerek yoğurun. Yumuşak, pürüzsüz ve kolay açılabilen bir hamur elde edin. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 15–20 dakika dinlendirin.

2. Kuru soğanları yemeklik doğrayın. Zeytinyağını tavaya alıp soğanları yumuşayana kadar kavurun. Tuzunu ekleyin. Tavayı ocaktan aldıktan sonra kuru reyhanı ilave edip karıştırın. İsteğe bağlı olarak pul biber ekleyebilirsiniz. İç harcı soğumaya bırakın.

3. Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlayın. Her bezeyi unlanmış tezgahta ince bir yufka şeklinde açın.Yufkanın bir yarısına soğanlı ve reyhanlı iç harçtan yayın. Diğer yarısını harcın üzerine kapatarak yarım ay, yani D şeklinde bir hamur elde edin. Kenarlarını parmaklarınızla bastırarak kapatın.

4. Pişirme Ekmek sacını veya yapışmaz tavayı orta ateşte ısıtın. Patilaları yağ eklemeden, her iki tarafı da kızarıp yer yer kahverengi lekeler oluşana kadar pişirin. Hamurun kalınlığına göre pişirme süresi değişebilir.

5. Yağlama ve servis Pişen patilaların her iki yüzüne sıcakken tereyağı sürün.