Tatlı mı börek mi derken tepsi bitti! Bal kabağıyla yapılan bu tarif çay saatine çok yakışıyor! MasterChef’te Balkabaklı börek tarifi

Balkabaklı böreği ilk yaptığımda aklımdaki tek soru şuydu: Bal kabağı, ceviz ve şeker böreğin içinde gerçekten güzel olur mu? Tepsiyi fırına verdikten sonra mutfağa yayılan koku bütün şüphemi aldı. Kabak yumuşadıkça cevizle birleşti, şeker de harca hafif tatlı bir lezzet verdi. Benim bu tarifte en sevdiğim detay ise karabiber oldu. Çok az eklediğimde tadı bastırmadı, tam tersine tatlı harca farklı bir dokunuş kattı. Çocukluğumdan beri sevdiğim kabaklı böreği bu şekilde hazırlamak bana eski bir lezzeti yeniden keşfetmişim hissi verdi. Peki, balkabaklı börek nasıl yapılır, içine hangi malzemeler konur? Gelin, mutfakta birlikte hazırlayalım.

MASTERCHEF’TE BALKABAKLI BÖREK TARİFİ

Gerekli malzemeler:

Hamuru için

1 çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı sirke

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

Yarım çay bardağı sıvıyağ

Bir fiske tuz

5 su bardağı un

İç harcı için

3 dilim bal kabağı

1 tatlı kaşığı tarçın

2 su bardağı şeker

1 su bardağı ceviz

Hamuru Açmak için

2 su bardağı nişasta

1 su bardağı un

Üzeri için

pudra şekeri

BALKABAKLI BÖREK NASIL YAPILIR?

Öncelikle iç harcını hazırladım 3 dilim bal kabağını dilimleyip rondodan geçirdim suyunu sıkarak tavaya aldım. Şeker ve tarçın ekleyerek tavada suyunu salıp tekrar çekene kadar kavurdum 1 su bardağı ceviz ekledim. Hamuru için karıştırma kabına karbonat ve sirkeyi alıp çırptım sonra diğer malzemeleri de sırayla ekleyerek yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde ettim.

Hamuru 20 dakika dinlendirdikten sonra 8 adet beze hazırladım. Bezeleri de yine 20 dakika dinlendirdim. Bezeleri önce unlu nişastalı Karışımı üzerine serperek açtım daha sonra oklavayla büyüterek ince yufka haline getirdim.

Yufkaların üzerine önce 2 kaşık sıvı yağ sürdüm daha sonra hazırladığım iç harcından çok az olacak şekilde yaydım En üstüne de 2 yemek kaşığı tahin gezdirdim videodaki gibi rulo şeklinde sardım biraz bükerek Yuvarlak tepsiye gül şeklinde yerleştirdim isterseniz standart kare tepsiye de sıra sıra yerleştirebilirsiniz.

Bu hamurla tam bir tepsi börek çıkıyor üzerine yine çok az sıvı yağ sürerek 180 derecede fanlı ayarda önceden ısıttığım fırında altı üstü kızarana kadar pişirdim sıcak tükettiğinizde üstü çıtır içi yumuşak Harika bir lezzette isterseniz şerbetleyerek de tüketebilirsiniz ben üzerine pudra şekeri serptim yapacak olanlara afiyet olsun.