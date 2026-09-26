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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 18:34

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek fon soruşturmasında yeni adımı duyurdu: 46 tüzel kişinin malvarlığı donduruldu

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturmasında 46 kişinin malvarlığının dondurulduğunu duyurdu. 1 Temmuz-16 Ağustos arasındaki fon çıkışlarının incelendiğini ve belirlenen kişiler hakkında tedbirlerin alındığını belirtti.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek fon soruşturmasında yeni adımı duyurdu: 46 tüzel kişinin malvarlığı donduruldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 18:34

 Adalet Bakanı , sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin, "1 Temmuz-16 Eylül arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş, haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." ifadesini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek fon soruşturmasında yeni adımı duyurdu: 46 tüzel kişinin malvarlığı donduruldu

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasası işlemleri soruşturmaları kapsamında fon para çıkışları incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu, 37 şüpheliye de yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.
1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlanarak incelendi.
Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu.
Haklarında daha önce tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Mal varlığını azaltıcı işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin bildirilmesi amacıyla ilgili kurumlara müzekkereler yazıldı.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Gürlek, NSosyal hesabından, "Vatandaşımızın hukukuna sahip çıkıyoruz" başlığıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı 'ın yakından takip ettiği fon soruşturmasında önceliklerinin vatandaşların haklarını korumak, birikimlerinin istismar edilmesine izin vermemek ve uğradıkları mağduriyetlerin kanunun öngördüğü koşullar çerçevesinde giderilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

"46 TÜZEL 42 GERÇEK KİŞİNİN MAL VARLIĞI DONDURULDU"

Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bugün yeni bir adım daha atılmış, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş, haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır."

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek fon soruşturmasında yeni adımı duyurdu: 46 tüzel kişinin malvarlığı donduruldu

"PARANIN İZİ SÜRÜLECEK"

Gürlek, soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkan vermemeyi, suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almayı ve mağdur vatandaşların haklarına kavuşmasını sağlamayı amaçladıklarına dikkati çekerek, "Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Hukuka aykırı işlemleri ve bağlantılarını ortaya çıkaracaklarını, kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde mağdurların haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacaklarının altını çizen Gürlek, şöyle devam etti:

"Vatandaşımızın hakkını, emeğini ve birikimini korumak için hukukun bize verdiği bütün imkanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#Akın Gürlek
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Fon Soruşturması
#Malvarlığı Dondurulması
#Gündem
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