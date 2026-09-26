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Sağlık
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 14:35

Doktorların hiç alışık olmadığı 10 binde bir görülen olay: Tüm organları ters çıktı

Samsun'da 54 yaşındaki kalbi sağ tarafta olan bir vatandaş yıllar sonra bağırsak rahatsızlığı sebebiyle hastaneye başvurdu ve sonuçlarda iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi. Şaşıran doktorlar olayın 10 binde bir görüldüğünü söyledi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 14:35

Samsun’da inşaat işçisi 54 yaşındaki Muzaffer Uzunbacak, 26 yaşında çalıştığı iş yerinin istediği sağlık raporunda kalbinin sağ tarafta olduğunu öğrendi. Uzunbacak, son dönemlerde geçirdiği bağırsak problemlerinin hastane sonuçlarında ise böbrekleri ve akciğerleri dışında diğer iç organlarının da normalin tersinde yerleşimli olduğu öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

HABERİN ÖZETİ

Doktorların hiç alışık olmadığı 10 binde bir görülen olay: Tüm organları ters çıktı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Samsun'da yaşayan 54 yaşındaki inşaat işçisi Muzaffer Uzunbacak, geçirdiği rahatsızlıklar sonucu yapılan tetkiklerde tüm iç organlarının normalin tersinde yerleşimli olduğunu öğrendi.
Uzunbacak, kalbinin sağ tarafta olduğunu 26 yaşında, diğer iç organlarının da ters yerleşimli olduğunu ise 54 yaşında öğrendi.
Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel tarafından yapılan ve organlarının farklı yerleşimine göre planlanan ameliyatta Uzunbacak, bağırsaklarındaki kitleden kurtuldu.
Bu durumun, 10 binde bir görülen ve cerrahların alışık olmadığı 'situs inversus totalis' adı verilen doğuştan gelen bir anomali olduğu belirtildi.
Doç. Dr. Güzel, Uzunbacak'ın karaciğerinin solda, dalağının sağda, kalbinin ise sağda olduğunu ve bu kadar organının yer değiştirdiği bir hasta ile ilk defa karşılaştığını ifade etti.
Uzunbacak, ameliyat sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi ve bundan sonraki sağlık başvurularında durumunu mutlaka bildireceğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Doktorların hiç alışık olmadığı 10 binde bir görülen olay: Tüm organları ters çıktı

DOKTORLARI DA ŞAŞIRTTI

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel tarafından yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan Uzunbacak, organlarının farklı yerleşimine göre planlanan operasyonla bağırsaklarındaki kitleden kurtuldu. Ameliyat sırasında hastanın organlarının alışılmışın dışında yerleşimli olması doktorları da şaşırttı. Başarılı geçen operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Uzunbacak, bundan sonraki sağlık başvurularında organlarının ters yerleşimli olduğunu doktorlara mutlaka bildireceğini söyledi.

Doktorların hiç alışık olmadığı 10 binde bir görülen olay: Tüm organları ters çıktı

"DOKTOR, ‘SENİN KALBİN Mİ YOK’ DEDİ"

Kalbinin sağda olduğunu 26 yaşında, tüm organlarının ters olduğunu ise 54 yaşında öğrendiğini dile getiren Muzaffer Uzunbacak, "Bağırsakta kitle tanısı ile Samsun’a geldim. 54 yaşındayım. Kalbimin sağda olduğunu 26 yaşında öğrendim. İnşaatta çalışıyorum. Eskişehir’de çalışırken o zaman bizden sağlık raporu, kalp grafisi istediler. Oradaki muayenede kalbimin sağ tarafta olduğunu söylediler. Öncesinde birkaç kez EKG çektirdim, doktorlar kabul etmedi. Hatta bir doktor, ‘senin kalbin mi yok' dedi. Sağ tarafa bakınca kalbimin sağ tarafta olduğunu söyledi. Diğer organlarım da ters taraftaymış. Diğer organlarımın da ters tarafta olduğunu 54 yaşında burada öğrendim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Tüm organlarımın yerini öğrendiğim için çok mutluyum" dedi.

"10 BİNDE BİR GÖRÜLEN VE CERRAHLARIN ALIŞIK OLMADIĞI BİR DURUM"

Hastanın klinik özelliklerinden ve ameliyatın zorluğundan bahseden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel, "Hastamız Muzaffer Bey bize ameliyat için başvuruyor. Dış merkezde kalın bağırsak kanseri tanısı koymuşlar. Yalnız çok nadir görülen bir olayla karşılaştık. Normalde hastanın kalbi sağda, normal yeri solda gerekirken kalbi sağda, karaciğer sağda olması gerekirken, safra kesesi sağda olması gerekirken her ikisi solda, solda olması gereken dalak sağ tarafta. Bu bizim için çok önemli. Bunu bilmemiz ameliyattan önce çok önemli. Buna 'situs inversus totalis' deniyor. Bu anormali, doğuştan gelen bir durum. 10 binde bir kişide gözüküyor. Biz de ameliyat planımızı ona göre yapmamız gerekiyor. Çünkü kalın bağırsağın başlangıcı sağda olması gerekirken bu hastamızda da solda. Biz de kalın bağırsağın başlangıcına müdahale edeceğimiz için kitlemiz burada olduğu için pozisyonumuzu, ameliyat öncesi hazırlığımızı ona göre yapmamız gerekiyor. Zorlu bir süreç, zorlu bir ameliyat. Cerrahların alışık olmadığı düzeyde bir durum. Biz normalde cerrahların büyük kısmı normal anatomiye alışkın olduğu için gözümüz, çok nadir bir olayla karşılaştığımızda ona adaptasyonumuz biraz zor olabiliyor. Çünkü hastamızın laparoskopik ameliyatını yaptık, kapalı ameliyatı yaptık. Tüm organlar düşündüğümüzün tersi yönünde. Ameliyatı sorunsuz bitirdik. Bugün 4. gün. Hastamız sağlığına kavuştu, bugün taburcu ediyoruz" diye konuştu.

Doktorların hiç alışık olmadığı 10 binde bir görülen olay: Tüm organları ters çıktı

"BU KADAR ORGANIN YERİ DEĞİŞİK OLAN HASTA GÖRMEDİK, İLK DEFA KARŞILAŞTIK"

Hastanın iç organlarının büyük bölümünün olması gerekenden terste olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Güzel, "Bundan sonraki düzeyde de hastamıza şunu öğütledik: ‘Gittiğiniz her yerde bu durumunuzu anlatın’ dedik. Çünkü başınıza bir şey geldiğinde hekime yön verme anlamında burası çok önemli. Çünkü karaciğer sağda değil solda, dalak solda değil sağda, kalp solda değil sağda. Bunu sağlık ekibinin bilmesi hastanın tedavisi açısından ani yapılacak girişimde çok önem arz edecektir. Totalde bu kadar organın yeri değişen hasta görmedik. Bağırsak yerlerinin farklılığıyla ilgili hastalar görüyorduk. Öyle hastamız bir iki tane olmuştu ama ilk defa ben hekimlik hayatımda situs inversus totalis, yani komple bir organ değişikliği ile ilk defa karşılaştık" şeklinde konuştu.

Tedavisi organlarının yerine göre yapılan Uzunbacak, bugün itibarıyla hastaneden taburcu edildi.

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