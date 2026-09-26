Osmangazi’nin Muradiye Mahallesi'nde annesi tartışan E.A., eline pompalı tüfek alarak dışarı çıkınca anne ve teyze polisi arayarak yardım istedi. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldiğinde ise hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı.

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HABERİN ÖZETİ Bursa’da ilginç olay: Polisi arayıp yardım istediler, ekipler gelince direndiler Osmangazi'de annesiyle tartışıp eline pompalı tüfek alan şahsı ihbar eden anne ve teyze, polis gelince tüfeği saklamaya ve şahsın gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı. Osmangazi Muradiye Mahallesi'nde annesiyle tartışan E.A., pompalı tüfekle dışarı çıkınca anne ve teyzesi polisi arayarak yardım istedi. Polis ekiplerinin geldiğini gören anne, oğlunun elinden aldığı pompalı tüfeği örtüye sararak saklamaya ve uzaklaşmaya çalışırken polis durumu fark etti. Anne ve teyze, polis ekiplerinin E.A.'yı götürmesine 'Ne yapıyorsunuz siz?', 'Götüremezsiniz' diyerek engel olmaya çalıştı ve direndi. Ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alınarak şüpheliler gözaltına alındı.

POLİSİ GÖRÜNCE TÜFEĞİ SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Polisi arayarak yardım isteyen anne, ekiplerin geldiğini görünce oğlu E.A.'nın elinden tüfeği alıp saklamaya çalıştı. Anne örtüye sardığı pompalı tüfeği alarak kimseye belli etmeden olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, polis ekipleri durumu fark ederek hızlı şekilde müdahale etti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri, E.A. hakkında işlem yapmak üzere şahsı götürmek istedi. Ancak anne ve teyze, E.A.'nın götürülmesine engel olmaya çalıştı. Ekiplere direnen kadınlar, "Ne yapıyorsunuz siz?", "Götüremezsiniz" şeklinde tepki göstererek polislere direndi. Polis ekipleri, E.A.'yı götürmek için dakikalarca uğraşırken, yaşanan direniş nedeniyle bölgede hareketli anlar yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, şüpheliler gözaltına alındı.