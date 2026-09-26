Bursa’da ilginç olay: Polisi arayıp yardım istediler, ekipler gelince direndiler

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İstanbul
Osmangazi’nin Muradiye Mahallesi'nde annesi tartışan E.A., eline pompalı tüfek alarak dışarı çıkınca anne ve teyze polisi arayarak yardım istedi. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldiğinde ise hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı.
Polisi arayarak yardım isteyen anne, ekiplerin geldiğini görünce oğlu E.A.'nın elinden tüfeği alıp saklamaya çalıştı. Anne örtüye sardığı pompalı tüfeği alarak kimseye belli etmeden olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, polis ekipleri durumu fark ederek hızlı şekilde müdahale etti.
Olayın ardından polis ekipleri, E.A. hakkında işlem yapmak üzere şahsı götürmek istedi. Ancak anne ve teyze, E.A.'nın götürülmesine engel olmaya çalıştı. Ekiplere direnen kadınlar, "Ne yapıyorsunuz siz?", "Götüremezsiniz" şeklinde tepki göstererek polislere direndi. Polis ekipleri, E.A.'yı götürmek için dakikalarca uğraşırken, yaşanan direniş nedeniyle bölgede hareketli anlar yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, şüpheliler gözaltına alındı.