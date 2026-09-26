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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 11:00

Bursa’da ilginç olay: Polisi arayıp yardım istediler, ekipler gelince direndiler

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde annesiyle tartışan 18 yaşındaki E.A., evden aldığı pompalı tüfekle dışarı çıktı. Oğlunun yaptıklarıyla korkuya kapılan anne ve teyze polisi arayarak yardım istedi. Fakat ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler E.A.’yı işlem yapmak için götürmek isteyince yardım isteyen anne ve teyze bu sefer de polise direndi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 11:00

’nin Muradiye Mahallesi'nde annesi tartışan E.A., eline alarak dışarı çıkınca anne ve teyze polisi arayarak yardım istedi. ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldiğinde ise hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı.

HABERİN ÖZETİ

Bursa’da ilginç olay: Polisi arayıp yardım istediler, ekipler gelince direndiler

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Osmangazi'de annesiyle tartışıp eline pompalı tüfek alan şahsı ihbar eden anne ve teyze, polis gelince tüfeği saklamaya ve şahsın gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı.
Osmangazi Muradiye Mahallesi'nde annesiyle tartışan E.A., pompalı tüfekle dışarı çıkınca anne ve teyzesi polisi arayarak yardım istedi.
Polis ekiplerinin geldiğini gören anne, oğlunun elinden aldığı pompalı tüfeği örtüye sararak saklamaya ve uzaklaşmaya çalışırken polis durumu fark etti.
Anne ve teyze, polis ekiplerinin E.A.'yı götürmesine 'Ne yapıyorsunuz siz?', 'Götüremezsiniz' diyerek engel olmaya çalıştı ve direndi.
Ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alınarak şüpheliler gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Bursa’da ilginç olay: Polisi arayıp yardım istediler, ekipler gelince direndiler

POLİSİ GÖRÜNCE TÜFEĞİ SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Polisi arayarak yardım isteyen anne, ekiplerin geldiğini görünce oğlu E.A.'nın elinden tüfeği alıp saklamaya çalıştı. Anne örtüye sardığı pompalı tüfeği alarak kimseye belli etmeden olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, polis ekipleri durumu fark ederek hızlı şekilde müdahale etti.

 

Bursa’da ilginç olay: Polisi arayıp yardım istediler, ekipler gelince direndiler

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri, E.A. hakkında işlem yapmak üzere şahsı götürmek istedi. Ancak anne ve teyze, E.A.'nın götürülmesine engel olmaya çalıştı. Ekiplere direnen kadınlar, "Ne yapıyorsunuz siz?", "Götüremezsiniz" şeklinde tepki göstererek polislere direndi. Polis ekipleri, E.A.'yı götürmek için dakikalarca uğraşırken, yaşanan direniş nedeniyle bölgede hareketli anlar yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, şüpheliler gözaltına alındı.

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ETİKETLER
#polis
#Osmangazi
#pompalı tüfek
#E.a.
#Muradiye Mahallesi
#3. Sayfa
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