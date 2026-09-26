Çözen Kazanır sonuçları (25 Eylül 2026) İşte ilk 10’a giren isimler

Çözen Kazanır yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmaya, her gün yalnızca bir defa yarışmaya katılım hakkı bulunurken yöneltilen soruları cevaplayanlar ise sonuçları merak ediyor. Çözen Kazanır yarışmasında sadece soruları doğru cevaplamak yeterli olmazken en hızlı olan isimler kazandı. Yarışmacılar, elde ettikleri toplam puanı hemen görüntüleyebilirken 1.000 TL’lik ödülün sahibi ise tgrthaber.com’dan açıklanıyor.

ÇÖZEN KAZANIR SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çözen Kazanır yarışmasında kazananı belirleyen sonuçlar, bir sonraki gün saat 10:00'da Tgrthaber.com adresinden açıklanıyor. 25 Eylül'de düzenlenen bilgi yarışması sonuçları açıklandı. İşte, ilk 10'a giren yarışmacılar;

SONUÇLAR TGRTHABER.COM VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA



“Çözen Kazanır” programına katılan yarışmacılar arasında birinci olan ve ilk on sıraya giren isimlerin listesiyle birlikte cevap anahtarları saat 10.00’da tgrthaber.com ve sosyal medya hesaplarından açıklanıyor.

ÇÖZEN KAZANIR YARIŞMASINA NASIL KATILABİLİRSİNİZ?



Çözen Kazanır yarışmasına katılabilmek için TGRT Haber hesabınızla tgrthaber.com veya TGRT Haber mobil uygulaması üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. Google Kaynaklar'a ekleyerek ve mobil uygulamadan katılarak ekstra puan kazanabilirsiniz

Çözen Kazanır yarışma​ programına katılmak için hiçbir mülakat ve başvuru şartı bulunmuyor. Programa katılmak isteyen izleyiciler evde veya herhangi bir yerden dahil olabiliyor.

Katılımcılar, her gün yalnızca 1 defa yarışabilirken, yöneltilen 15 soruyu en kısa sürede doğru cevaplamanız gerekmektedir. Her doğru cevap en fazla 100 puan kazandırırken; puan cevap süresine göre hesaplanmaktadır.

ÇÖZEN KAZANIR YARIŞAMASINA KATILMAK İÇİN TIKAYIN

HAFTA SONU PARA ÖDÜLÜ 5.000 TL OLACAK



Yarışmacılar, toplam puanlarını yarışma biter bitmez görüntüleyebilirken, liderlik tablosu ise sonuçlar kontrol edildikten sonra ertesi gün yayınlanacak. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yapılan yarışmalarda, gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı ₺1.000 para ödülü kazanır.

Cumartesi ve Pazar günleri yapılan yarışmalar birlikte değerlendirilir. İki gün sonunda en yüksek toplam puanı elde eden yarışmacı ₺5.000 para ödülü kazanır.