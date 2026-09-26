Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) resmi transfer yasağı kayıtlarında Fenerbahçe için 3 dönemlik transfer kısıtlaması bulunduğu görüldü. Söz konusu kararın mali bir dosyayla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ FIFA'dan Fenerbahçe'ye transfer yasağı cezası FIFA'nın resmi transfer yasağı kayıtlarında Fenerbahçe için mali bir dosyayla bağlantılı 3 dönemlik transfer kısıtlaması bulunduğu görüldü. Spor muhabiri Reşat Can Özbudak'ın aktardığına göre, dosyada belirtilen ücretin ödenmesi durumunda Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırılacak. Sarı-lacivertlilerin mali yükümlülüğü yerine getirmesi halinde FIFA kaydındaki yasağın devam etmesi gerekmiyor. Yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığı ve dosya kapsamındaki ödeme miktarı henüz netleşmedi. Konuya ilişkin Fenerbahçe Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖDEME YAPILIRSA YASAK KALKACAK

Spor muhabiri Reşat Can Özbudak'ın aktardığına göre; dosyada belirtilen ücretin ödenmesi durumunda Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırılacak. Özbudak, 3 dönem transfer yasaklarının alacaklı kişiye ödeme yapıldıktan sonra kalktığını belirtti.

Bu nedenle sarı lacivertlilerin mali yükümlülüğü yerine getirmesi durumunda, FIFA kaydında 3 dönem olarak görünen transfer yasağının devam etmesi gerekmiyor.

YASAĞIN NEDENİ MERAK KONUSU

Öte yandan Fenerbahçe'ye yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığı ve dosya kapsamında belirtilen ödeme miktarı konusunda henüz netleşmedi.

Konuya ilişkin Fenerbahçe Kulübü'nden de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.