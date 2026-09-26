FIFA'dan Fenerbahçe'ye transfer yasağı cezası

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İstanbul
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) resmi transfer yasağı kayıtlarında Fenerbahçe için 3 dönemlik transfer kısıtlaması bulunduğu görüldü. Söz konusu kararın mali bir dosyayla bağlantılı olduğu kaydedildi.
Spor muhabiri Reşat Can Özbudak'ın aktardığına göre; dosyada belirtilen ücretin ödenmesi durumunda Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırılacak. Özbudak, 3 dönem transfer yasaklarının alacaklı kişiye ödeme yapıldıktan sonra kalktığını belirtti.
Bu nedenle sarı lacivertlilerin mali yükümlülüğü yerine getirmesi durumunda, FIFA kaydında 3 dönem olarak görünen transfer yasağının devam etmesi gerekmiyor.
Öte yandan Fenerbahçe'ye yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığı ve dosya kapsamında belirtilen ödeme miktarı konusunda henüz netleşmedi.
Konuya ilişkin Fenerbahçe Kulübü'nden de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.