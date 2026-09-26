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Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 04:45
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 07:49

FIFA'dan Fenerbahçe'ye transfer yasağı cezası

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Ancak belirtilen ödemenin yatırılması halinde transfer yasağının kalkacağı belirtildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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FIFA'dan Fenerbahçe'ye transfer yasağı cezası
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 04:45
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 07:49

Uluslararası Federasyonları Birliği'nin (FIFA) resmi transfer yasağı kayıtlarında Fenerbahçe için 3 dönemlik transfer kısıtlaması bulunduğu görüldü. Söz konusu kararın mali bir dosyayla bağlantılı olduğu kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ

FIFA'dan Fenerbahçe'ye transfer yasağı cezası

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
FIFA'nın resmi transfer yasağı kayıtlarında Fenerbahçe için mali bir dosyayla bağlantılı 3 dönemlik transfer kısıtlaması bulunduğu görüldü.
Spor muhabiri Reşat Can Özbudak'ın aktardığına göre, dosyada belirtilen ücretin ödenmesi durumunda Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırılacak.
Sarı-lacivertlilerin mali yükümlülüğü yerine getirmesi halinde FIFA kaydındaki yasağın devam etmesi gerekmiyor.
Yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığı ve dosya kapsamındaki ödeme miktarı henüz netleşmedi.
Konuya ilişkin Fenerbahçe Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

ÖDEME YAPILIRSA YASAK KALKACAK

Spor muhabiri Reşat Can Özbudak'ın aktardığına göre; dosyada belirtilen ücretin ödenmesi durumunda Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırılacak. Özbudak, 3 dönem transfer yasaklarının alacaklı kişiye ödeme yapıldıktan sonra kalktığını belirtti.

Bu nedenle sarı lacivertlilerin mali yükümlülüğü yerine getirmesi durumunda, FIFA kaydında 3 dönem olarak görünen transfer yasağının devam etmesi gerekmiyor.

FIFA'dan Fenerbahçe'ye transfer yasağı cezası

YASAĞIN NEDENİ MERAK KONUSU

Öte yandan Fenerbahçe'ye yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığı ve dosya kapsamında belirtilen ödeme miktarı konusunda henüz netleşmedi.

Konuya ilişkin Fenerbahçe Kulübü'nden de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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#Futbol
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