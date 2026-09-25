Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki toplantıya katıldı

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İstanbul
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da önemli bir toplantı düzenlendi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Bayraktaroğlu burada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.
Toplantıya, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili de katıldı.