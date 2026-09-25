Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki toplantıya katıldı

Ziyaret kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması doğrultusunda düzenlenen toplantıya katılım sağlandı.

Toplantıda Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili de yer aldı.