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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:37

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki toplantıya katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki toplantıya katıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:37

, ve arasında imzalanan kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti 'da önemli bir toplantı düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki toplantıya katıldı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ortak savunma toplantısına katıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması doğrultusunda düzenlenen toplantıya katılım sağlandı.
Toplantıda Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili de yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. 

Bayraktaroğlu burada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı. 

3 ÜLKENİN GENELKURMAY BAŞKANLARI BİR ARAYA GELDİ

Toplantıya, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili de katıldı.

 

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#Türkiye
#Pakistan
#Riyad
#suudi arabistan
#Mekke Ortak Savunma Anlaşması
#Gündem
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