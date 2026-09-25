Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:57

Siyasal-askeri casusluk operasyonu! MASAK'a sızma girişimi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları sorgulamışlar

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasının detaylarını paylaştı. Bakan Gürlek, 3 eski MASAK başkanının ifadeye çağırıldığı açıklanırken, 5 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan yapılan incelemelerde, sistemin devre dışı bırakıldığı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Siyasal-askeri casusluk operasyonu! MASAK'a sızma girişimi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları sorgulamışlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:57

Adalet Bakanı Sayın , Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında () kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik "Siyasal veya Askerî Casusluk" soruşturması başlatıldığını duyurdu. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyururken, 5 şüphelinin gözaltına alındığı, 16 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını belirtti. 

HABERİN ÖZETİ

Siyasal-askeri casusluk operasyonu! MASAK'a sızma girişimi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları sorgulamışlar

Bilgi Okunma süresi 46 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç, devletin mali istihbarat ağına yönelik casusluk faaliyeti yürütenlerin hukuk önünde hesap vereceğini ve FETÖ/PDY'nin mali istihbarat sistemlerine sızdığına dair önemli bulgulara ulaşıldığını duyurdu.
MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşılmıştır.
EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu, şirket ortaklarının FETÖ/PDY'nin askerî ve bilişim mahrem yapılanmalarında sorumluluk üstlendiği belirlenmiştir.
EMİS üzerinde yapılan incelemelerde Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi'ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli ve Ankara'da eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 5 kişi gözaltına alınmış, 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.
AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.'ye mahkeme kararıyla el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır.
Bilgi Okunma süresi 46 saniyeye düşürüldü.
Siyasal-askeri casusluk operasyonu! MASAK'a sızma girişimi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları sorgulamışlar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKANLARI SORGULAMIŞLAR 

Öte yandan yapılan incelemelerde EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde ise Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı ve ardından Cumhurbaşkanı Sayın , yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. 

Siyasal-askeri casusluk operasyonu! MASAK'a sızma girişimi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları sorgulamışlar

3 MASAK BAŞKANI İFADE VERECEK 

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada 3 eski MASAK başkanının da ifadeye çağırıldığını duyurdu. Bu kapsamda 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli’nin pazartesi günü ifade vermeleri bekleniyor. 

3 ESKİ MASAK BAŞKANI İFADEYE ÇAĞIRILDI

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıklaması şu şekilde: 

DEVLETİMİZİN MALİ İSTİHBARAT AĞINA YÖNELİK CASUSLUK FAALİYETİ YÜRÜTENLER HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; başta olmak üzere devletimizin kurumlarına sızmaya, kamu kaynaklarını ve kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya teşebbüs eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen “Siyasal veya Askerî Casusluk” soruşturmasında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin önemli bulgulara ulaşılmıştır.

Soruşturmada, 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşılmıştır.

Yapılan incelemelerde; EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu, şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY’nin askerî ve bilişim mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiklerine ilişkin bulgular elde edilmiştir.

Bu kişiler arasında örgütün Deniz Kuvvetleri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen isimlerin bulunduğu; bunların önemli bir bölümünün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında yurt dışına çıktığı belirlenmiştir.

EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde ise Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı ve ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Sistemdeki bazı kayıtların bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlar ile bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşılmıştır; yönetici yetkisine sahip (admin) kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log (işlem) kayıtlarının ise tutulmadığı tespit edilmiştir.

Tüm bu bulgular; FETÖ/PDY’nin yalnızca devlet kurumlarına personel üzerinden sızmadığını, devletimizin en kritik mali istihbarat sistemlerinin bilişim altyapısı üzerinde de yapılanarak vatandaşlarımızın kritik mali verilerine erişim imkânı elde etmiş olabileceğine ilişkin son derece ciddi bir tabloyu ortaya koymaktadır.

Soruşturma kapsamında bugün İstanbul merkezli ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 5’i yakalanarak gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu belirlenen 16’sı hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkartılmış, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. İlgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacaktır.

Bu son derece önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

Devletimizin kurumlarına sızan, kritik bilgi sistemlerimizi örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışan ve millî güvenliğimizi hedef alan FETÖ/PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
1-8 Ekim A101 aktüel ürünleri belli oldu! Kahve/baharat öğütücü, tekerlekli soba, dik süpürge ve gıda kurutucu geliyor
Almanya'dan Biran Damla Yılmaz'a hapis şoku! 14 milyon TL'lik estetik borcunu ödememişti
ÖSYM YKS ek tercih sonuçları 2026 sorgulama ekranı! Sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#MASAK
#Akın Gürlek
#fetö
#Emİs
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.