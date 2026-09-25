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Politika
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 00:29

Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'dan Yeni Parti'ye isim süresi: 3 Ekim'e kadar değerlendirsinler

Yeni Parti'nin ismiyle ilgili itiraz Anayasa Mahkemesi gündemine alınırken Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, kendisinin daha önce uyardığını belirterek Özgür Özel yönetimine "3 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar." sözleriyle çağrıda bulundu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 00:29

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Olağanüstü Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. 

HABERİN ÖZETİ

Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'dan Yeni Parti'ye isim süresi: 3 Ekim'e kadar değerlendirsinler

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, YENİ Parti ile yaşanan isim krizine ilişkin açıklamalarda bulunarak süreç hakkında değerlendirmelerini ve çözüm şartlarını paylaştı.
Öztürk Yılmaz, parti isimlerinin benzeşmesi nedeniyle ellerinde 5 bine yakın karıştırılmış üye olduğunu ve mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.
Yılmaz, YENİ Parti'ye isim ve yeterlik sorununu çözmek adına bir yol haritası sunduklarını, anlaşma isteniyorsa 3 Ekim'e kadar değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.
Daha önce Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 'iltibas' gerekçesiyle YENİ Parti'ye isim değişikliği için 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı.
İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılık dosyayı Anayasa Mahkemesine göndermiş olup, Yüksek Mahkeme konuyu 29 Eylül'deki Genel Kurul toplantısında görüşecektir.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Yılmaz, partisinin Olağanüstü Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisi'ni topladıklarını belirterek, ile yaşanan isim krizinde yapıcı bir tutum sergilediklerini söyledi. 

Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'dan Yeni Parti'ye isim süresi: 3 Ekim'e kadar değerlendirsinler

"5 BİNE YAKIN KARIŞTIRILMIŞ ÜYE VAR"

YENİ Parti yöneticilerinin parti isminin halk tarafından verildiğini savunduğunu ifade eden Yılmaz, "Halk eline dilekçeleri alıp İçişleri Bakanlığına götürüp ‘Biz halkız, biz teslim ediyoruz' demedi. da bizim buradaki talimatımız üzerine onlara uyarı yapmadı. Biz buradan mağdur olan, etkilenen bir partiyiz. İsmimiz var ve ismimiz karıştırılıyor. İltibas demek sadece benzeşmek değil, karıştırılmasıdır. Nitekim şu anda bizim elimizde yaklaşık 5 bine yakın karıştırılmış üye var. Kardeşim, bir sorun var. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Ben sana ‘Niye bu sorunu oluşturdun?' diye gelip suçlamada bulunmuyorum. Görüşme isteyen ben değilim. Benimle görüşme talebi geldiğinde de gayet normal karşıladım. Dolayısıyla hiçbir şekilde ‘Niye bu sorunlar var?' demedim" şeklinde konuştu.

Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'dan Yeni Parti'ye isim süresi: 3 Ekim'e kadar değerlendirsinler

"YARGITAY KABUL ETMEZ DİYE UYARDIM"

YENİ Parti kurulduğu zaman şaşırdıklarını ifade eden Yılmaz, "Sosyal medyadan paylaşımda bulundum. Elimde olan imkanlar bunlar. Benim elimde başka bir imkân yok. ‘Lütfen' dedim bu arkadaşlarımıza nazik bir şekilde, ‘Bu isim benziyor. Yargıtay bunu kabul etmez' diye uyardım. Ne yapabilirim başka? Tecrübemle uyardım. Kaldı ki 2024 yılında bir hanımefendi parti kurmuş, ‘Yeni Yeni Parti' demiş ismine. İçişleri Bakanlığı dilekçeyi almış. Yargıtay'a gidince takılıyor. Çünkü istediğiniz adla bir partinin adını götürüp İçişleri Bakanlığına teslim ettiğiniz anda kurulmuş oluyor o parti. Ama Yargıtay'ın incelemesinden geçtikten sonra da onaylanmış oluyor. Yargıtay bir partinin tüzüğünü, programını, amblemini ve ismini değerlendiriyor. Acaba bu uyuyor mu, uymuyor mu diye bakıyor. Bu, resen yaptığı bir görev" açıklamasında bulundu.

"KENDİLERİNE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİMİZİ AÇIKLADIK"

Yılmaz, Yenilik Partisi olarak süreç boyunca yapıcı davrandıklarını dile getirerek, "Bizimle niçin görüşeceklerini de açıkçası bilmiyordum. İsim konusu üzerinden hiçbir tartışma olmadı ilk görüşmede. İkinci, üçüncü görüşmelerde isim konusu görüşülmedi. Yani partinin isim konusuyla ilgili herhangi bir görüşme olmadı. Dördüncü, beşinci ve altıncı görüşmelerde, özellikle altıncı görüşmede arkadaşlarım da var, isim konusu yoğunluklu olarak gündeme geldi. Biz kendilerine yardımcı olmak için her türlü desteği vereceğimizi açıkladık" ifadelerine yer verdi.

Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'dan Yeni Parti'ye isim süresi: 3 Ekim'e kadar değerlendirsinler

"KENDİLERİNE YOL HARİTASI SUNDUK"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le de görüştüklerini dile getiren Yılmaz, "En son görüşmede de kendilerine bir yol haritası sunduk. O yol haritası da nedir? ‘15 gün içerisinde gelin, sizin isim sorununuzu ve yeterlik sorununuzu çözelim, toplumsal muhalefeti 15 gün içerisinde derleyip toplayalım' dedik. Konuyla ilgili bir çözüm önerisinde bulundum. Onun üzerine karşı taraftaki arkadaşlarımız, ‘Bir komite kuralım, bunları görüşelim' dedi. Bu komitenin kurulması konusundan sonra süreç aksamaya başladı" ifadelerini kullandı.

"3 EKİM'E KADAR DEĞERLENDİRME YAPSINLAR"

Yılmaz, YENİ Parti'yle oluşan isim benzerliğine ilişkin toplantı gerçekleştirdiklerini ve buna ilişkin bir karar da aldıklarını belirterek, "Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa, bizimle isim sorununu, yeterlik sorununu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa 3 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar. Ben kendi partimin, sanki onlara biz engel oluyormuşuz gibi bir noktaya sokulup yıpratılmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle YENİ Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya Anayasa Mahkemesine gönderilmişti. Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırılık iddiasını 29 Eylül'de gerçekleştireceği Genel Kurul toplantısında görüşecek.

 

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#Yargıtay
#Anayasa Mahkemesi
#Yeni Parti
#Yenilik Partisi
#Öztürk Yılmaz
#Politika
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