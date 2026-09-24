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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 18:32

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na video konferansla seslendi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'den vize çıkmadığı için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasını video konferans ile gerçekleştirdi. Abbas, konuşmasına bu hukuksuz kararı eleştirerek başladı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 18:32

ABD'nin şehrinde gerçekleşen 81. Genel Kurulu'na video konferans ile hitap etmek zorunda kalan Devlet Başkanı , konuşmasına ABD'nin vize kararını eleştirerek başladı. Abbas, ''İkinci kez Filistin delegasyonunun vizesi verilmedi. Bu hukuksuz kararı reddediyoruz.'' dedi.

HABERİN ÖZETİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na video konferansla seslendi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na video konferansla hitap ederek ABD'nin vize kararını eleştirdi ve İsrail'in Filistin'deki eylemlerini kınadı.
Filistin delegasyonuna ikinci kez vize verilmediği belirtildi ve bu karar "hukuksuz" olarak nitelendirildi.
İşgalci İsrail'in hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler gibi yaşam için gerekli temel tesisleri hedef aldığı ifade edildi.
Yerleşimci terörünün işgalci güçlerin korumasında arttığı ve bunun devlet terörizmi ile etnik temizlik olduğu vurgulandı.
Filistin halkının öldürüldüğü, aç bırakıldığı ve yerinden edildiği belirtildi.
İsrail'in amacının Filistinlileri kendi memleketlerinde yaşatmamak olduğu iddia edildi.
İsrail'in politikalarının iki devletli çözümü yok ettiği öne sürüldü.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

İşgalci 'in Filistin'de Hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler; yaşam için gerekli tüm temel tesisleri hedef aldığını söyleyen Abbas'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

''Yerleşimci terörü işgalci güçlerin korumasında artıyor. Bu, devlet terörizmi ve etnik temizlik. Halkımız öldürülüyor, aç bırakılıyor ve yerinden ediliyor. Amaçları, Filistinlileri kendi memleketlerinde yaşatmamak. İsrail'in politikaları iki devletli çözümü yok ediyor.''

"Daha ne kadar süre bazı ülkeler İsrail'e sessiz kalacak ve onlara silah vermeye devam edecek? İki devletli çözümü gerçekleştirmek için ne yapacaklar? Bu iki devletli çözüm, güveni temin ediyor. BM'yi uyarıyorum: Bir Nekbe'ye daha izin vermeyin."

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na video konferansla seslendi

''FİLİSTİN HALKI KENDİ TOPRAKLARINDA YOK EDİLİYOR''

''Gazze Şeridi'nde İsrail'in yaptığı katliamlar hala hayatları çalmaya devam ediyor. Bölgede daha geniş bir dini çatışma başlatmadan bu saldırılar sona ermeli. Filistin halkı kendi topraklarında yok ediliyor. İsrail'in yerleşimci planı Batı Şeria'yı Filistin'den ayırmaktır.''

''Artık fonlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Halkımıza ve kurumlarımıza yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep ediyoruz. Uluslararası Barış Konferansı'nın yapılmasından bir yıl sonra söylüyorum ki biz taahhütlerimizi yerine getirdik. Saydamlığı artırdık, hukukun üstünlüğünü temin ettik. Sosyal refah sistemlerini yerine getirdik."

''İSRAİL İLE YAN YANA YAŞAYAN DEVLET İSTİYORUZ''

Sivillere yönelik saldırıları kimden gelirse gelsin reddediyoruz. Antisemitizmi reddediyoruz. Biz barış kültürüne inanıyoruz. Biz demokratik bir Filistin devletini istiyoruz. İsrail'le yan yana yaşayan bir devlet istiyoruz."

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na video konferansla seslendi

''FİLİSTİN HALKI KENDİ TOPRAKLARINDA KALACAK''

''Filistin halkı yerinden edilmeyi kabul etmeyecek. İşgalci İsrail hükümetinin bizim adımıza verdiği kararları da kabul etmeyeceğiz buna hakları yok. Biz kendi halkımızın yerinden edilmesini engellemek ve kurumlarımızı yeniden inşa etmek ve kendi kaderimizi tayin etme hakkımızı korumak istiyoruz. Bizim barış vizyonumuz net: Filistin halkı kendi topraklarında kalacak, kendi kaderini tayin edecek ve İsrail'le komşuluk yapacak.''

''Filistin'i tanıyan ülkelere teşekkür ediyoruz. Tanımayan ülkelere, 'tanıma' çağrısında bulunuyoruz."

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#filistin
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#new york
#mahmud abbas
#birleşmiş milletler
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