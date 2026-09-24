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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:59

Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzman isimden kritik uyarı: "Yıkıcı depremler üretebilir"

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Çevre illerde de hissedilen depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; 5,4 depremin ardından 2,5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı oldu. Prof. Dr. Osman Bektaş da depremin ardından bölgedeki fay hatlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:59

'nın ilçesi merkezli 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de şiddeti bir şekilde hissedildi. 'ın verilerine göre; deprem yerin 7,39 kilometre derinlikte oldu.

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzman isimden kritik uyarı: "Yıkıcı depremler üretebilir"

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi merkezli 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve çevre illerde de hissedildi.
Deprem yerin 7,39 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Vali, Belediye Başkanı, Bakanlar tarafından yapılan açıklamalarda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi.
Uzmanlar, 5,4'lük sarsıntının ardından çok sayıda artçı deprem olabileceğini belirttiler.
5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 2,5 büyüklüğünde bir artçı deprem yaşandı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, levha içi fayların da aktif olabileceğini ve yıkıcı depremler üretebileceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

OLUMSUZ DURUM YOK

Şanlıurfa Valisi Sayın Hasan Şıldak, Şanlıurfa Belediye Başkanı Sayın , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sayın Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzman isimden kritik uyarı: "Yıkıcı depremler üretebilir"

DAHA BÜYÜK BİR DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Bölgede büyük paniğe neden olan depremin ardından uzman isimlerden gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor. Peki 5,4 büyüklüğündeki deprem daha büyük bir depremin habercisi mi? 

Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzman isimden kritik uyarı: "Yıkıcı depremler üretebilir"

ARTÇILARA DİKKAT!

Deprem uzmanları, Şanlıurfa'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, 5,4'lik sarsıntının ardından çok sayıda artçı deprem olabileceğini belirtti.

Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzman isimden kritik uyarı: "Yıkıcı depremler üretebilir"

ARTÇI DEPREMLER BAŞLADI

5,4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar başladı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; 5,4 depremin ardından 2,5 büyüklüğünde bir artçı deprem oldu. 

Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzman isimden kritik uyarı: "Yıkıcı depremler üretebilir"

OSMAN BEKTAŞ: YIKICI DEPREMLER ÜRETEBİLİR

Şanlıurfa merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremle ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Bu deprem, ana levha sınırından uzakta gelişen bir levha içi deprem niteliğinde değerlendirilebilir. Levha içindeki faylar da aktif olabilir ve yıkıcı depremler üretebilir. Bu nedenle deprem tehlikesini yalnızca büyük faylarla sınırlamamak gerekir. Türkiye’nin tamamı deprem tehlikesi taşıyan bir ülkedir. Panik değil; deprem bilinci, sağlam yapı ve hazırlık en doğru yaklaşımımız olmalıdır" dedi.

https://x.com/profobektas/status/2103039656774295587

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#Şanlıurfa
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#mehmet kasım gülpınar
#karaköprü
#Hasan Şıldak
#Gündem
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