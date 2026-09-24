Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzman isimden kritik uyarı: "Yıkıcı depremler üretebilir"

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İstanbul
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi merkezli 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de şiddeti bir şekilde hissedildi. AFAD'ın verilerine göre; deprem yerin 7,39 kilometre derinlikte oldu.
Şanlıurfa Valisi Sayın Hasan Şıldak, Şanlıurfa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kasım Gülpınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sayın Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını incelemelerin devam ettiğini kaydetti.
Bölgede büyük paniğe neden olan depremin ardından uzman isimlerden gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor. Peki 5,4 büyüklüğündeki deprem daha büyük bir depremin habercisi mi?
Deprem uzmanları, Şanlıurfa'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, 5,4'lik sarsıntının ardından çok sayıda artçı deprem olabileceğini belirtti.
5,4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar başladı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; 5,4 depremin ardından 2,5 büyüklüğünde bir artçı deprem oldu.
Şanlıurfa merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremle ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Bu deprem, ana levha sınırından uzakta gelişen bir levha içi deprem niteliğinde değerlendirilebilir. Levha içindeki faylar da aktif olabilir ve yıkıcı depremler üretebilir. Bu nedenle deprem tehlikesini yalnızca büyük faylarla sınırlamamak gerekir. Türkiye’nin tamamı deprem tehlikesi taşıyan bir ülkedir. Panik değil; deprem bilinci, sağlam yapı ve hazırlık en doğru yaklaşımımız olmalıdır" dedi.