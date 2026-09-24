Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi merkezli 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de şiddeti bir şekilde hissedildi. AFAD'ın verilerine göre; deprem yerin 7,39 kilometre derinlikte oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzman isimden kritik uyarı: "Yıkıcı depremler üretebilir" Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi merkezli 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve çevre illerde de hissedildi. Deprem yerin 7,39 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Vali, Belediye Başkanı, Bakanlar tarafından yapılan açıklamalarda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi. Uzmanlar, 5,4'lük sarsıntının ardından çok sayıda artçı deprem olabileceğini belirttiler. 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 2,5 büyüklüğünde bir artçı deprem yaşandı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, levha içi fayların da aktif olabileceğini ve yıkıcı depremler üretebileceğini belirtti.

OLUMSUZ DURUM YOK

Şanlıurfa Valisi Sayın Hasan Şıldak, Şanlıurfa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kasım Gülpınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sayın Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

DAHA BÜYÜK BİR DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Bölgede büyük paniğe neden olan depremin ardından uzman isimlerden gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor. Peki 5,4 büyüklüğündeki deprem daha büyük bir depremin habercisi mi?

ARTÇILARA DİKKAT!

Deprem uzmanları, Şanlıurfa'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, 5,4'lik sarsıntının ardından çok sayıda artçı deprem olabileceğini belirtti.

ARTÇI DEPREMLER BAŞLADI

5,4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar başladı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; 5,4 depremin ardından 2,5 büyüklüğünde bir artçı deprem oldu.

OSMAN BEKTAŞ: YIKICI DEPREMLER ÜRETEBİLİR

Şanlıurfa merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremle ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Bu deprem, ana levha sınırından uzakta gelişen bir levha içi deprem niteliğinde değerlendirilebilir. Levha içindeki faylar da aktif olabilir ve yıkıcı depremler üretebilir. Bu nedenle deprem tehlikesini yalnızca büyük faylarla sınırlamamak gerekir. Türkiye’nin tamamı deprem tehlikesi taşıyan bir ülkedir. Panik değil; deprem bilinci, sağlam yapı ve hazırlık en doğru yaklaşımımız olmalıdır" dedi.

https://x.com/profobektas/status/2103039656774295587