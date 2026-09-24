24 Eylül 2026 altın fiyatları | Altın günü düşüşle açtı

Altın piyasasında 24 Eylül Perşembe günü dalgalı seyir devam ediyor. Altın fiyatlarında Fed etkisi devam ederken, ons altın 4 bin 290 dolar seviyesine gerildi. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın, günü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Eylül 2026 altın fiyatları...