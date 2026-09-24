24 Eylül 2026 altın fiyatları | Altın günü düşüşle açtı

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İstanbul
Altın piyasasında 24 Eylül Perşembe günü dalgalı seyir devam ediyor. Altın fiyatlarında Fed etkisi devam ederken, ons altın 4 bin 290 dolar seviyesine gerildi. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın, günü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Eylül 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.735,91 ₺
Gram Altın Satış: 6.736,66 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.821,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.968,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 21.649,00 ₺
Yarım Altın Satış: 21.930,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.206,00 ₺
Tam Altın Satış: 43.719,00 ₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.046,80 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.286,90 ₺