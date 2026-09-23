İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan BM kürsüsünden Trump'a cevap verdi, ABD heyeti salonu terk etti

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İstanbul
ABD ve İran arasındaki savaşın sonlanması için imzalanması beklenen mutabakata dair belirsizlik sürerken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu (BMGK) için ABD'nin New York şehrine geldi. ABD'nin vize konusunda İranlı yetkililere bir sorun çıkarmaması üzerine diplomatik temasların ardından Pezeşkiyan, BM kürsüsünde dünya liderlerine hitap etti. Bu esnada ABD heyeti ise salonu terk etti.
İranlı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın konuşmasına ABD Başkanı Donald Trump'a cevap vererek başladı. Pezeşkiyan, ''Biz terörist değiliz'' diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti:
''Biz terörist değiliz. Halkımız korkak saldırıların hedefi oldu. Biz terörizmin kurbanı olduk. Biz kendimizi koruduk. ABD ve İsrail son sistem silahlarıyla bize saldırdılar. Biz ise sivil halkı bombalamadık. Onlar bizim hastanelerimizi, okullarımızı, sağlık kurumlarımızı hedef aldılar. Bizim devlet başkanımız öldürüldü. Gerçek teröristler gibi katliamlar düzenlediler. Aslında soykırım uygulanıyor.''
''İran'ın savunma sistemleri de hedef alındı. Ama hiç kimse İran şehirlerinin bombalanmasının karşılıksız kalmasını beklemesin. Biz enerji ve ilerleme tarafındayız. Uluslararası yaptırımlar gördük, farklı etiketler gördük. Açıkça söylüyoruz: Nükleer silah yok ve barışçıl nükleer teknolojiye hiçbir sınırlama yok, biz de barışçılız.''
''Bu savaşın genişlemesi, büyümesi asla güvenlikle sonuçlanmayacak. İran'ın teslim olmaya zorlanamayacağını öğrendiler. İran hiçbir zaman saldırgan bir taraf olmadı, hiçbir zaman savaş başlatmadı ve her zaman müzakere masasına bağlılığını gösterdi. Asla başımızı eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz.
''Filistin meselesi hepimizin vicdanını yaralıyor. Yıllardır kararlar alınıyor fakat işgal sürüyor. Adalet olmazsa barış da olamaz. İsrail göz kırpmaksızın her yeri talan edersen insanların direnişi arttı. İnsanlar kendi topraklarından koparılırlarsa direnirler. Evleri bombalanırken başka ne yapabilirler. Terörist olarak yaftalanırken dursunlar mı?''
''İran asla savaş başlatmadı. İsrail binlerce insanı öldürdü fakat hiçbir zaman müzakere masasında olmadı.''
''Hürmüz Boğazı sularında güçlü komşulara sahip olmak istiyoruz. Bazılarının bir su yoluna serbestçe erişmesine ve oradan çıkar sağlamasına izin veremeyiz, aynı zamanda o su yolunu kullanarak bize karşı saldırganlıklarını dayatmalarına, bize güvensizlik oluşturmalarına, kendi su yollarımıza erişimimizi engellemelerine de izin veremeyiz.''