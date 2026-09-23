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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:22

Mansur Yavaş CHP'den istifa etti: Açıklamasında kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekti

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. İstifa kararını bizzat kendisi açıklayan Yavaş, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına da ilk yorum geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:22

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı , 'nden () istifa ettiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Mansur Yavaş CHP'den istifa etti: Açıklamasında kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.
Yavaş, siyasi kararların öfkeyle değil, uzun düşünülerek, vicdanla tartılarak ve sorumluluk üstlenilerek alınması gerektiğini belirtti.
19 Mart'la başlayan ve mutlak butlan tartışmaları dahil pek çok hukuki ve siyasi tartışmanın siyaseti üzdüğü bir noktaya getirdiğini ifade etti.
Partililikten anladığının, partinin hakkını vermek, güvenenleri mahcup etmemek, temsil edilen yapıya itibar kazandırmak ve sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek olduğunu vurguladı.
CHP'yi küçük düşürecek veya seçmenini mahcup edecek bir davranış içinde olmadığını, Ankara'da ayrım yapmadan, şeffaf ve halk için belediyecilik gösterdiğini savundu.
Demokratik yollarla iktidar değişikliğinin, muhalefetin birbirini tüketmesinden değil, ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçtiğini söyledi.
Seçmenin iradesini yok saymayı ve seçmenin oyuyla elde edilen makamları siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadığını, seçmenin iradesine sadakatin siyasetin namusu olduğunu belirtti.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

Siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Yavaş, açıklamasında 'nın kendisine yönelik kullandığı ifadelere de değindi. 

MÜSLİM SARI NE DEMİŞTİ?

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada isim vermeden Mansur Yavaş'ı eleştiri yağmuruna tutmuştu. Sarı, "CHP'nin kurumsal kimliğini örseleyen CHP'de duramaz" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFA SONRASI KILIÇDAROĞLU'NDA KRİTİK GÖRÜŞME

Mansur Yavaş'ın istifasının ardından CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Genel Başkanlık katına çıktığı bildirildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. 

Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır:
“İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum.Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.”

Sayın Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz"

Mansur Yavaş CHP'den istifa etti: Açıklamasında kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekti

MÜSLİM SARI: KENDİ SİYASAL AİDİYETİNİ NETLEŞTİRDİ

Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "İstifa tek taraflı bir hukuki işlem. Dolayısıyla başkan, kendi iradesini kullanarak kendi siyasal aidiyetini netleştirmiş" dedi.

Mansur Yavaş CHP'den istifa etti: Açıklamasında kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekti

ANKARA'DA PEŞ PEŞE İSTİFALAR 

Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçar CHP'den istifa etti.

Mansur Yavaş CHP'den istifa etti: Açıklamasında kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekti

"SİYASETTE BAZI KARARLAR ÖFKEYLE, KIRGINLIKLA AÇIKLANMAZ"

Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasette bazı kararlar vardır; öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Bugün aldığım karar da böyle bir karardır. 19 Mart’la başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden süreç, Türkiye’de siyaseti hepimizin üzülerek takip ettiği bir noktaya getirmiştir.

"DÜN NE SÖYLEDİYSEM BUGÜN DE AYNI NOKTADAYIM"

Bu süreç boyunca ne düşündüğümü, neye itiraz ettiğimi ve nasıl bir yol önerdiğimi açıkça ifade ettim. Bugün bunları uzun uzun tekrar etmeyeceğim. Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım. Düşüncelerimde değişen bir şey yok. Ancak bazı hususların altını çizmek zorundayım. Benim partililikten anladığım; taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir.

Mansur Yavaş CHP'den istifa etti: Açıklamasında kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekti

Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadım. Tam tersine; Ankara’da belediyeciliğin ayrım yapmadan, şeffaf, hesap verebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştık. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Ankara’da bize verilen büyük destek, Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmaları ve farklı siyasi görüşlerden vatandaşlarımızın ortaya koyduğu teveccüh bunun en açık göstergesidir.

"KENDİMİ HİÇBİR ZAMAN SİYASİ PARTİLERİN ÜZERİNDE GÖRMEDİM"

Eğer Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak seçilmişsem; görev yaptığım süre boyunca partimin adına leke getirmemiş, Türkiye çapında örnek gösterilen işlere imza atmış ve bana oy veren insanların göğsünü kabartmışsam, temsil sorumluluğumu yerine getirdiğime inanıyorum. Üzerime düşen sorumluluğu dün de taşıdım, bugün de taşıyorum. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım.

Mansur Yavaş CHP'den istifa etti: Açıklamasında kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekti

"KİMSEYE NEREDEN GELDİĞİNİ, HANGİ PARTİYE OY VERDİĞİNİ SORMADIK"

Ancak belediye başkanlığı görevimin bana öğrettiği çok önemli bir gerçek vardır: Siyasetin tavanında birlik sağlanamadığında, millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir. Biz bunu Ankara’da başardık. Farklı siyasi görüşlerden milyonlarca insan aynı iradenin etrafında buluştu. Kimseye nereden geldiğini, hangi partiye oy verdiğini sormadık. Hiç kimseyi siyasi kimliği nedeniyle diğerinden ayırmadık. Çünkü bizim için herkes eşittir.

MUTLAK BUTLAN SÜRECİ

Her zaman şunu söyledim: Türkiye’de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa, bunun yolu muhalefetin birbirini tüketmesinden değil; ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçmektedir. Bu nedenle aylardır yaşanan tartışmaların, özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi’nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettim.

Mansur Yavaş CHP'den istifa etti: Açıklamasında kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekti

"BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim.  Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum. Ben dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım. Üç dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiğim, mücadele ettiğim, seçim çalışmalarında yanımda duran, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan herkese ömrüm boyunca teşekkür borçlu olacağım.

"SEÇMENİN İRADESİNE SADAKAT, SİYASETİN NAMUSUDUR"

Bir başka konuda da tavrım son derece açıktır. Vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye güveni çok yara aldı. Bunun sorumluluğunu seçmende değil, kendimizde aramak zorundayız. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.

Mansur Yavaş CHP'den istifa etti: Açıklamasında kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekti

"ALDIĞIM KARARIN BÜTÜN SORUMLULUĞU BANA AİTTİR"

O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil; seçmene karşı ağır bir vebaldir. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır… Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim.

Çünkü benim için belediye başkanlığı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir. Makamlar geçicidir. Siyasi şartlar değişebilir. Ama milletin size verdiği emanete sadakat değişmez. Ben bugüne kadar bu emanete nasıl sahip çıktıysam bundan sonra da aynı şekilde sahip çıkacağım. Bugün aldığım kararın bütün sorumluluğu bana aittir. Takdir ise her zaman olduğu gibi aziz milletimizindir."

https://x.com/mansuryavas06/status/2102706029704126614

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#CHP
#Mansur Yavaş
#Müslim Sarı
#Cumhuriyet Halk Partisi
#Ankara Büyükşehir Belediye
#Politika
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