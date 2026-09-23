Vatandaşlık maaşında ayrıntıla netleşiyor: Kritik Antalya ve Hakkari karşılaştırması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen etki analizinde sona yaklaşılıyor. Ekim ayında tamamlanması beklenen çalışmayla birlikte, her bölgeye ve ilçe bazlı ihtiyaca göre farklılaşan yeni bir sosyal yardım dönemi başlayacak.