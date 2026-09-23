Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Vatandaşlık maaşında ayrıntıla netleşiyor: Kritik Antalya ve Hakkari karşılaştırması

KAYNAK:
Haber Global
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:20
1
Vatandaşlık maaşında ayrıntıla netleşiyor: Kritik Antalya ve Hakkari karşılaştırması

Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nde (GETAD) detaylar belirginleşiyor. Antalya ile Hakkari’deki bir hanenin ihtiyacı aynı sayılmayacak; kira, gıda, enerji ve ısınma desteği illerin ekonomik koşullarına göre esnetilecek.

 

2
Vatandaşlık maaşında ayrıntıla netleşiyor: Kritik Antalya ve Hakkari karşılaştırması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen etki analizinde sona yaklaşılıyor. Ekim ayında tamamlanması beklenen çalışmayla birlikte, her bölgeye ve ilçe bazlı ihtiyaca göre farklılaşan yeni bir sosyal yardım dönemi başlayacak.

 

3
Vatandaşlık maaşında ayrıntıla netleşiyor: Kritik Antalya ve Hakkari karşılaştırması

BÖLGESEL İHTİYAÇ ÖNE ÇIKACAK

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, her haneye aynı tür ve miktarda yardım yapılması anlayışı geride kalıyor:

  • Metropollerde Barınma: Kira maliyetlerinin yüksek olduğu illerde barınma ve kira desteği ağırlık kazanacak.
  • Soğuk Bölgelerde Isınma: Kış şartlarının sert geçtiği yerlerde enerji ve ısınma kalemleri öne çıkarılacak.
  • Gıda Desteği: Gıda harcamalarının hane bütçesinde daha büyük yer tuttuğu bölgelerde ise gıda yardımları yoğunlaşacak.

 

4
Vatandaşlık maaşında ayrıntıla netleşiyor: Kritik Antalya ve Hakkari karşılaştırması

SADECE GELİRE BAKILMAYACAK

14 farklı kurumun ortak çalışmasıyla şekillenen GETAD kapsamında haneler değerlendirilirken yalnızca toplam gelire bakılmayacak. Hanedeki 17 yaş altı çocuk sayısı, ebeveynlerin durumu, engellilik ve yaşlılık gibi kriterler de dikkate alınarak hane belirli bir gelir seviyesine tamamlanacak.

 

5
Vatandaşlık maaşında ayrıntıla netleşiyor: Kritik Antalya ve Hakkari karşılaştırması

Pilot uygulamaları 2026’da başlayan ve ne kadar ödeme yapılacağı henüz netleşmeyen sistemin, 2027 yılında tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.