Vatandaşlık maaşında ayrıntıla netleşiyor: Kritik Antalya ve Hakkari karşılaştırması

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İstanbul
Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nde (GETAD) detaylar belirginleşiyor. Antalya ile Hakkari’deki bir hanenin ihtiyacı aynı sayılmayacak; kira, gıda, enerji ve ısınma desteği illerin ekonomik koşullarına göre esnetilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen etki analizinde sona yaklaşılıyor. Ekim ayında tamamlanması beklenen çalışmayla birlikte, her bölgeye ve ilçe bazlı ihtiyaca göre farklılaşan yeni bir sosyal yardım dönemi başlayacak.
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, her haneye aynı tür ve miktarda yardım yapılması anlayışı geride kalıyor:
14 farklı kurumun ortak çalışmasıyla şekillenen GETAD kapsamında haneler değerlendirilirken yalnızca toplam gelire bakılmayacak. Hanedeki 17 yaş altı çocuk sayısı, ebeveynlerin durumu, engellilik ve yaşlılık gibi kriterler de dikkate alınarak hane belirli bir gelir seviyesine tamamlanacak.
Pilot uygulamaları 2026’da başlayan ve ne kadar ödeme yapılacağı henüz netleşmeyen sistemin, 2027 yılında tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor