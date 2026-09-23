Siyasette transfer gündemi tekrar hareketlendi. CHP başta olmak üzere farklı partilerden AK Parti'ye geçişler bir süredir devam ederken yeni iddiaya göre bir CHP'li başkan daha partisini değiştiriyor.

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HABERİN ÖZETİ CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti'ye geçiyor iddiası: Telefonlara cevap vermiyor Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre, Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'ın 28 Eylül'deki AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda parti rozetini takarak AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. İsmail Saymaz, Yıldız'ın AK Parti'ye katılım takviminin netleştiğini ve 28 Eylül'deki AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda rozet takacağını iddia etti. Yıldız'ın kendisine ulaşmaya çalışan partili milletvekillerinin ve basın mensuplarının çağrılarına yanıt vermediği ve aramaları danışmanına yönlendirdiği belirtildi. Saymaz, yaklaşık beş saat dönüş beklemesine rağmen yalnızca danışmanla görüşebildiğini ve danışmanın 'Başkanın özel ve gizli bir hattı var ama bu numarayı paylaşamam.' dediğini aktardı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın iddiasına göre, Yıldız'ın AK Parti'ye katılımı için takvim netleşti. İddiaya göre Çiğli Belediye Başkanı, 28 Eylül'de düzenlenecek olan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda parti rozetini takacak.

"TELEFONLARINA CEVAP VERMİYOR"

Son iddiaların ardından Yıldız'ın takındığı tutum ise soru işaretlerini artırdı. Kendisine ulaşmak isteyen Yeni Partili milletvekillerinin ve basın mensuplarının çağrılarına yanıt vermediği öne sürülen Yıldız’ın, telefonlarına gelen aramaları danışmanına yönlendirdiği belirtiliyor.

"BAŞKANIN ÖZEL VE GİZLİ BİR HATTI VAR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Saymaz, Yıldız'a ulaşamadığını, yaklaşık beş saat boyunca dönüş beklemesine karşın sadece danışmanıyla görüşebildiğini belirterek danışmanın "Başkanın özel ve gizli bir hattı var ama bu numarayı paylaşamam." şeklinde bir cevap verdiğini aktardı.