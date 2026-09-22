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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:59

A Milli Takım ve Beşiktaş'a Orkun Kökçü şoku! Fransa maçı öncesi kötü haber geldi

UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü gelişmesi yaşandı. Ay-yıldızlı ekibin yaptığı son antrenmanda yer almayan yıldız futbolcunun Fransa karşısında forma giyme şansının zayıf olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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A Milli Takım ve Beşiktaş'a Orkun Kökçü şoku! Fransa maçı öncesi kötü haber geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:59

ilk haftasında Cuma günü saat 21.45’te sahasında ’yı konuk edecek olan A Milli Takımımız, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Kritik karşılaşma öncesinde kamp sahasından gelen haber ise teknik heyeti üzdü.

A Milli Takım ve Beşiktaş'a Orkun Kökçü şoku! Fransa maçı öncesi kötü haber geldi

AYAK PARMAĞINDA ŞİDDETLİ AĞRI VAR

Milli takımın son antrenmanına katılmayan ’nün ayak parmağında şiddetli ağrı hissettiği ve bu nedenle çalışmada yer alamadığı bildirildi. 25 yaşındaki orta sahanın sağlık durumunun yakından takip edildiği, ancak Fransa mücadelesinde sahada olma ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade edildi.

A Milli Takım ve Beşiktaş'a Orkun Kökçü şoku! Fransa maçı öncesi kötü haber geldi

BEŞİKTAŞ'TA SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLAMIŞTI

Siyah-beyazlı formayla bu sezona damga vuran Orkun Kökçü, gösterdiği performansla dikkat çekiyordu. ile bu dönem çıktığı 12 resmi maçta 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan başarılı futbolcunun sakatlığı, ay-yıldızlı ekibimizin hücum hattındaki planlarını da olumsuz etkiledi.

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#fransa
#Beşiktaş
#orkun kökçü
#A Milli Takım
#Futbol
#Uefa Uluslar A Ligi
#Spor
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