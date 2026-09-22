A Milli Takım ve Beşiktaş'a Orkun Kökçü şoku! Fransa maçı öncesi kötü haber geldi

UEFA Uluslar A Ligi ilk haftasında Cuma günü saat 21.45’te sahasında Fransa’yı konuk edecek olan A Milli Takımımız, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Kritik karşılaşma öncesinde kamp sahasından gelen haber ise teknik heyeti üzdü.

AYAK PARMAĞINDA ŞİDDETLİ AĞRI VAR

Milli takımın son antrenmanına katılmayan Orkun Kökçü’nün ayak parmağında şiddetli ağrı hissettiği ve bu nedenle çalışmada yer alamadığı bildirildi. 25 yaşındaki orta sahanın sağlık durumunun yakından takip edildiği, ancak Fransa mücadelesinde sahada olma ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLAMIŞTI

Siyah-beyazlı formayla bu sezona damga vuran Orkun Kökçü, gösterdiği performansla dikkat çekiyordu. Beşiktaş ile bu dönem çıktığı 12 resmi maçta 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan başarılı futbolcunun sakatlığı, ay-yıldızlı ekibimizin hücum hattındaki planlarını da olumsuz etkiledi.