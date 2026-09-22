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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:10

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon vurgununda yeni dalga operasyon: 14 gözaltı

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda bugün yeni dalga operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakan Gürlek, operasyonda 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon vurgununda yeni dalga operasyon: 14 gözaltı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:10

Fon vurgunu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Sayın , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni dalga operasyona ilişkin detayları aktardı.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon vurgununda yeni dalga operasyon: 14 gözaltı

Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.
Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlerle ilgili soruşturma kapsamında, Katılımevim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki dolandırıcılık iddiaları üzerine yeni bir operasyonla 14 şüpheli gözaltına alındı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve sorumluların hesap vermesi amacıyla soruşturmalar devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle, SPK'nın tespitleri doğrultusunda Katılımevim, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki piyasa dolandırıcılığına yönelik yeni bir operasyon yapıldı.
İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı; bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Bugünkü operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; 4 şüpheli tutuklandı, 44 şüphelinin gözaltındaki işlemleri devam ediyor ve 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Soruşturmanın mali boyutu incelenmekte olup, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla adli ve mali tedbirler alınıyor.
Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.

Sermaye Piyasası Kurulunun () Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda yeni dalga operasyon gerçekleştirdiğini duyuran Bakan Gürlek, 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alındığını aktardı.

Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını hatırlatan Bakan Gürlek, "4 şüpheli tutuklanmış; 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam etmekte, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon vurgununda yeni dalga operasyon: 14 gözaltı

"SORUŞTURMALAR KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde;

"Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla devam etmektedir.

14 YENİ GÖZALTI

Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda bugün yeni dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. İstanbul ve ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon vurgununda yeni dalga operasyon: 14 gözaltı

Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 4 şüpheli tutuklanmış; 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam etmekte, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Soruşturmanın mali boyutu da bütün yönleriyle incelenmekte; suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla tüm adli ve mali tedbirler etkin bir şekilde alınmaktadır.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon vurgununda yeni dalga operasyon: 14 gözaltı

Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek; suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır"

https://x.com/abakingurlek/status/2102289567558652257

ŞÜPHELİLER İFADE İÇİN ADLİYEDE

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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#Katılımevim Tasarruf Finansman
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