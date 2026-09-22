Trabzonspor yenilgisi sonrası transfer planı ortaya çıktı! Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca: Ocakta geliyor

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan dev maça fırtına gibi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Bordo-mavililer, henüz 4. dakikada Mohamed Salah’ın attığı golle öne geçmeyi başardı.

Oyun kontrolünü elinde tutan Trabzonspor, 39. dakikada Noah Saviolo ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son bölümünde baskısını sürdüren Karadeniz ekibi, 44. dakikada yine Mohamed Salah sahneye çıktı ve takımını soyunma odasına 3-0 üstün götürdü. İkinci devrede de skor avantajını koruyan bordo-mavili ekipte 80. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Mohamed Salah, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydetti. Mücadelede başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Mücadelenin ikinci yarısında sarı-kırmızılı cephede sinirler gerildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakeme yönelik itirazlarının ardından 72. dakikada kırmızı kartla kulübeden ihraç edildi. Sarı-kırmızılı oyuncu Lesley Ugochukwu ise 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı.

5 MAÇLIK SERİ TRABZON'DA SON BULDU

Süper Lig’de bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, 13 puanda kaldı ve milli araya moralsiz girdi. Sarı-kırmızılı ekibin ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisi de bu sonuçla noktalandı. Süper Lig'de son mağlubiyetini geçen sezonun 34. haftasında, 17 Mayıs 2026 tarihinde Kasımpaşa’ya karşı 1-0’lık skorla alan Aslan; ardından çıktığı serüvende Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalmış; Erzurumspor FK’yı 4-0, Göztepe ve İstanbul Başakşehir FK’yı 3-2, Kocaelispor’u ise 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

YÖNETİM DÜĞMEYE BASTI: HEDEF CAMAVINGA!

Trabzonspor karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemi için yol haritasını vakit kaybetmeden çizdi. Yaz transfer döneminde de gündeme gelen ancak kadroya katılamayan Real Madrid'in 23 yaşındaki yıldızı Eduardo Camavinga için Ocak ayında yeniden harekete geçilecek.

İspanyol devi ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan Fransız orta saha oyuncusunun kiralanması hedefleniyor. Hem orta sahada hem de sol bekte görev yapabilen çok yönlü oyuncu için İspanya temsilcisinin kapısı devre arasında tekrar çalınacak.