Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:31

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Binlerce kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılara ilişkin bir soruşturma düzenlendiğini duyurdu. Yapılan incelemeler sonucunda bin 150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi ve 5.391 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiği açıklandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Binlerce kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:31

'ndan yapılan açıklamada, sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sürecini suistimal etmeye çalışanlara yönelik bir soruşturma düzenlendiği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Binlerce kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi

Bilgi Okunma süresi 51 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı, sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sürecini suistimal edenlere yönelik soruşturma ve incelemeler neticesinde toplam 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiğini veya geri alındığını bildirdi.
Sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarına yönelik incelemeler sonucu 1.150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi ve aile fertleriyle birlikte toplam 5.391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edilmiştir.
Vatandaşlık kazandıktan sonra millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakıncalı olduğu belirlenen 263 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 743 kişinin vatandaşlığı geri alınmıştır.
Böylelikle toplamda 1.413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6.134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edilmiş veya geri alınmıştır.
11 Şubat 2026 tarihinden itibaren 458 yatırımcı ve aile fertleri olmak üzere 1.393 kişinin vatandaşlığı iptal edilmiş, 7 kişinin vatandaşlığı ise güvenlik gerekçesiyle geri alınmıştır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Eylül 2026'da yürütülen soruşturmada muvazaalı gayrimenkul satışlarıyla usulsüz vatandaşlık kazandığı belirlenen aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişi ve süreci devam eden 11 kişi tespit edilmiştir.
Bakanlık, usulsüzlüklerin başvuru öncesi evraklardaki sahtecilik girişimleri olduğunu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin herhangi bir zafiyet veya ihmalinin bulunmadığını açıklamıştır.
Bilgi Okunma süresi 51 saniyeye düşürüldü.

İncelemeler sonucunda bin 150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesinin, aile fertleriyle birlikte toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiği açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Eylül 2026'da yürütülen soruşturma kapsamında, muvazaalı satışları üzerinden usulsüz şekilde kazandırıldığı belirlenen aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişi ile vatandaşlık edinme süreci devam eden 11 kişi tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Binlerce kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi

Yapılan incelemede bu kişilerin 263'ünün , 807'sinin aile ferdi olduğu, 1.015 kişinin karar tarihinde, 55 çocuğun ise karar tarihinden sonra Türk vatandaşlığını kazandığı belirlendi.

Vatandaşlık süreci devam eden 11 kişiden 1'i hakkında geri alma, 3'ü hakkında ret işlemi gerçekleştirildi. 7 kişinin ise vatandaşlık başvurusunda bulunmadığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Binlerce kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

"Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların başvuru, denetim ve değerlendirme süreçleri; 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir. Başvuru sahiplerinin yatırım uygunluk belgelerinin alınmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmakta, olumlu sonuçlanan başvurular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılmaktadır. Bu süreçte sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sürecini suistimal etmeye çalışanlara yönelik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen incelemeler sonucunda; 1.150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edilmiş, aile fertleriyle birlikte toplam 5.391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edilmiştir. Ayrıca, vatandaşlık kazandıktan sonra kamu düzeni ve millî güvenlik bakımından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam 743 kişinin vatandaşlık kararı geri alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Binlerce kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi

Böylelikle toplam 1.413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6.134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edilmiş veya geri alınmıştır. 11 Şubat 2026 tarihinden itibaren ise yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 458 yatırımcı ve aile fertleri olmak üzere toplam 1.393 kişinin vatandaşlığı iptal edilmiş, 7 kişinin vatandaşlığı ise millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca bulunması nedeniyle geri alınmıştır. 21 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirlenen aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişi ile vatandaşlık edinme süreci devam eden 11 kişi tespit edilmiştir. Yapılan incelemede bu kişilerin 263'ünün yatırımcı, 807'sinin aile ferdi olduğu; 1.015 kişinin karar tarihinde, 55 çocuğun ise karar tarihinden sonra Türk vatandaşlığını kazandığı anlaşılmıştır.

Vatandaşlık süreci devam eden 11 kişiden 1'i hakkında geri alma, 3'ü hakkında ret işlemi gerçekleştirilmiş, 7 kişinin ise vatandaşlık başvurusunda bulunmadığı tespit edilmiştir. Soruşturmaya konu hususlar, başvuru öncesi belgelere ilişkin sahtecilik girişimleri olup Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelimizin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmal bulunmamaktadır. Suç teşkil eden tüm usulsüzlükler adli makamlara intikal ettirilmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elindeki silahın kabzasıyla dakikalarca vurdu: Başakşehir’de alacak verecek kavgası kanlı bitti
Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! İşte A Milli Takım'ın dikkat çeken sıralaması
Kaşif Kozinoğlu soruşturması! Kurtlar Vadisi'nin "Ömer Babası" Emin Olcay ifadeye çağrıldı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Gayrimenkul
#İçişleri Bakanlığı
#yatırımcı
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#türk vatandaşlığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.