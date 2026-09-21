Okan Buruk'tan Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal kadro kararı: Yıldız isim kulübeye dönüyor!

Hem Avrupa sahnesine mağlubiyetle adım atan hem de Trabzonspor karşısında aldığı ağır yenilgiyle Süper Lig’deki liderlik koltuğunu devreden Galatasaray’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Milli araya 13 puanla 2. sırada giren ve son 4 sezonun şampiyonu unvanıyla halen şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Aslan'da, teknik direktör Okan Buruk düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı teknik heyet, milli maç arasını fırsat bilerek kadroda kapsamlı bir revizyona gitme kararı aldı.

SAKATLAR DÖNÜYOR, KADRO GÜÇLENİYOR

Kemerburgaz'da ilk hedef, sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan as oyuncuları sahaya sürmek. Sakatlık süreçleri devam eden Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo’nun durumları yakından takip ediliyor.

Osimhen ve Lemina: Sağlık kurulundan gelen son bilgilere göre iki yıldızın da milli ara sonrası oynanacak Kasımpaşa mücadelesine yetişmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Singo: Fildişili savunmacının durumu ise riske edilmeyecek; tamamen hazır hale gelmesi durumunda Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilecek.

LEROY SANE KULÜBEYE, BATRAKOV İLK 11’E

Trabzonspor karşılaşmasındaki etkisiz futbolun faturası kesilmeye başlandı. Performansıyla beklentilerin altında kalan Leroy Sane, Kasımpaşa karşılaşmasında kulübeye çekilecek.

Okan Buruk, Sane'den boşalan bölgede formayı yeniden Batrakov’a teslim ederek hücum hattındaki dinamizmi artırmayı planlıyor.

SAVUNMA HATTINA YENİ DOKUNUŞ

Değişim sadece hücum hattıyla sınırlı kalmayacak. Trabzonspor karşısında verilen kolay pozisyonlar nedeniyle savunmanın stoper hattında da rotasyona gidilmesi bekleniyor.

Milli aranın ardından sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da tek hedef; yenilenen kadro ve yüksek tempoyla sahadan 3 puanla ayrılarak hem moral depolamak hem de zirve yarışında yeniden ipleri eline almak.