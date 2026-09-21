Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 11:36

Okan Buruk'tan Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal kadro kararı: Yıldız isim kulübeye dönüyor!

Süper Lig’de zirveyi kaptıran ve Şampiyonlar Ligi’ne mağlubiyetle başlayan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk neşteri vuruyor. Milli aranın ardından Kasımpaşa maçıyla çıkışa geçmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda, sakatların dönüşüyle birlikte ilk 11’de büyük bir rotasyona gidilecek. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Okan Buruk'tan Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal kadro kararı: Yıldız isim kulübeye dönüyor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 11:36

Hem Avrupa sahnesine mağlubiyetle adım atan hem de karşısında aldığı ağır yenilgiyle Süper Lig’deki liderlik koltuğunu devreden ’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Okan Buruk'tan Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal kadro kararı: Yıldız isim kulübeye dönüyor!

Milli araya 13 puanla 2. sırada giren ve son 4 sezonun şampiyonu unvanıyla halen şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Aslan'da, teknik direktör düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı teknik heyet, milli maç arasını fırsat bilerek kadroda kapsamlı bir revizyona gitme kararı aldı.

Okan Buruk'tan Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal kadro kararı: Yıldız isim kulübeye dönüyor!

SAKATLAR DÖNÜYOR, KADRO GÜÇLENİYOR

Kemerburgaz'da ilk hedef, sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan as oyuncuları sahaya sürmek. Sakatlık süreçleri devam eden , Mario Lemina ve Wilfried Singo’nun durumları yakından takip ediliyor.

Okan Buruk'tan Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal kadro kararı: Yıldız isim kulübeye dönüyor!

Osimhen ve Lemina: Sağlık kurulundan gelen son bilgilere göre iki yıldızın da milli ara sonrası oynanacak mücadelesine yetişmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Okan Buruk'tan Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal kadro kararı: Yıldız isim kulübeye dönüyor!

Singo: Fildişili savunmacının durumu ise riske edilmeyecek; tamamen hazır hale gelmesi durumunda Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilecek.

Okan Buruk'tan Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal kadro kararı: Yıldız isim kulübeye dönüyor!

LEROY SANE KULÜBEYE, BATRAKOV İLK 11’E

Trabzonspor karşılaşmasındaki etkisiz futbolun faturası kesilmeye başlandı. Performansıyla beklentilerin altında kalan Leroy Sane, Kasımpaşa karşılaşmasında kulübeye çekilecek. 

Okan Buruk'tan Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal kadro kararı: Yıldız isim kulübeye dönüyor!

Okan Buruk, Sane'den boşalan bölgede formayı yeniden Batrakov’a teslim ederek hücum hattındaki dinamizmi artırmayı planlıyor.

Okan Buruk'tan Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal kadro kararı: Yıldız isim kulübeye dönüyor!

SAVUNMA HATTINA YENİ DOKUNUŞ

Değişim sadece hücum hattıyla sınırlı kalmayacak. Trabzonspor karşısında verilen kolay pozisyonlar nedeniyle savunmanın stoper hattında da rotasyona gidilmesi bekleniyor.

Okan Buruk'tan Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal kadro kararı: Yıldız isim kulübeye dönüyor!

Milli aranın ardından sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da tek hedef; yenilenen kadro ve yüksek tempoyla sahadan 3 puanla ayrılarak hem moral depolamak hem de zirve yarışında yeniden ipleri eline almak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trendyol Süper Lig şampiyonu açıklandı! Yapay zekadan 6. hafta sonrası olay tahmin: Tüm dengeler değişti
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#victor osimhen
#trabzonspor
#Futbol
#kasımpaşa
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.