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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 11:56

Kişisel veri çetesine operasyon! Polisten ekspere, avukattan boya ustasına... 15,6 milyar TL'lik vurgun

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla temin ederek 15,6 milyar liralık vurgun yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Gürlek, operasyon kapsamında 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldığı duyuruldu. Yapılan incelemelerde kolluk görevlileri, eksperler, avukatlar ve kaporta-boya ustalarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye olağandışı para transferleri yapıldığı tespit edildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Kişisel veri çetesine operasyon! Polisten ekspere, avukattan boya ustasına... 15,6 milyar TL'lik vurgun
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 11:56

Adalet Bakanı Sayın , merkezli 4 ilde düzenlenen dev operasyonla trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini usulsüz yollarla ele geçirerek 15,6 milyar liralık haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. 

HABERİN ÖZETİ

Kişisel veri çetesine operasyon! Polisten ekspere, avukattan boya ustasına... 15,6 milyar TL'lik vurgun

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla temin ederek haksız kazanç elde eden yapıların deşifre edildiğini ve bu kapsamda 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemeleri sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı para transferleri yapıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldı.
Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı ve İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Kişisel veri çetesine operasyon! Polisten ekspere, avukattan boya ustasına... 15,6 milyar TL'lik vurgun

6 AVUKATLIK OFİSİ İLE 20 ŞİRKETTE ARAMA 

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde: 

Cumhurbaşkanımız Sayın ’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren, mağduriyetlerini kazanç kapısına dönüştüren ve hukuk sistemini haksız menfaat elde etmek amacıyla istismar eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Büromuzun koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada; trafik kazası geçiren vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edilmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu () ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun () incelemeleri sonucunda; bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış; olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmış; bu sabah İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır.

Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, SEDDK ve MASAK başta olmak üzere sürece katkı sunan tüm kurumlarımızı ve kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum.

Vatandaşlarımızın yaşadığı trafik kazalarını fırsata çevirerek kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışan, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullanan ve hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı hâline getirenler yargı önünde hesap verecektir.

Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

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