1 saatte servis nerede geçerli ve hangi durumlarda süre uzayabilir?

1 Saatte Servis, cihazın İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya veya Eskişehir’deki hızlı servis noktasına götürülmesini esas alan bir hizmettir. Teknik ekibin kullanıcı adresine gitmesini sağlayan premium yerinde servisle aynı değildir. Arızanın türü, yedek parça ihtiyacı ve yapılacak testler süreyi uzatabilir.

8 ŞEHİRDEKİ HIZLI SERVİS NOKTALARI

Uygulama İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir’deki 8 hızlı servis noktasında yürütülüyor. Bu noktalar, Casper’ın açıkladığı toplam 105 servis noktasının bir bölümünü oluşturuyor. Ağın kalan 97 noktası Yetkili Teknik Servis olarak hizmet veriyor. Dolayısıyla “8 şehirde 1 Saatte Servis” ile “Türkiye genelinde servis ağı” aynı kapsamı tarif etmiyor.

Bu ayrım kullanıcı açısından doğrudan rota seçimine dönüşüyor. 8 şehirden birinde bulunan ve taşınabilen bir notebook için hızlı servis noktası pratik olabilir. Şehir dışında, sabit masaüstü sistemlerde veya aynı anda birden fazla cihazın etkilendiği kurumsal vakalarda ise yetkili servis ya da premium yerinde servis kanalı daha uygun olabilir. En yakın nokta ve güncel kabul koşulları cihaz tesliminden önce kontrol edilmeli.

1 SAATLİK SERVİSİN İŞLEM KAPSAMI

Casper’ın hizmet tanımında süreç; cihaz kabulü, arıza tespiti, gerekli onarım veya parça değişimi ve son kontrol aşamalarını içeriyor. Uygun bir arızada bu adımların aynı noktada tamamlanması, kullanıcının cihazı günlerce serviste bırakmadan geri almasını sağlayabilir. Özellikle günlük işini tek notebook üzerinden yürüten çalışanlar için kazanım yalnızca hız değil, iş kesintisinin kısalmasıdır.

Buna karşılık kapsam bir süre garantisi olarak okunmamalı. Ayrıntılı arıza analizi, özel parça tedariki, sıvı teması, fiziksel hasar veya uzun test gerektiren sorunlar bir saati aşabilir. Böyle bir durumda kullanıcıya tahmini süreç hakkında bilgi verilmesi gerekir. “Bir saatte servis” ifadesini değerlendirirken sorulması gereken temel soru, cihazın bir saat içinde kabul edilip edilmediği değil; teşhis, onarım ve son kontrolün gerçekten tamamlanıp tamamlanmadığıdır.

HIZLI SERVİS İLE YERİNDE SERVİS ARASINDAKİ FARK NEDİR?

1 Saatte Servis modelinde cihaz kullanıcı tarafından hızlı servis noktasına götürülür. Premium yerinde serviste ise teknik ekip, sözleşmede tanımlanan koşullar çerçevesinde cihazın bulunduğu adrese yönlendirilir. Birincisi nokta bazlı hız, ikincisi taşıma ihtiyacını azaltan saha desteği sunar. Bu nedenle iki hizmet birbirinin yerine kullanılan iki ad değil, farklı operasyonlara cevap veren ayrı yöntemlerdir.

Kurumsal yapılarda iki yöntem birlikte planlanabilir. Merkez ofiste kullanılan taşınabilir bilgisayarlar hızlı servis noktasına götürülebilirken, şubelerdeki sabit sistemler veya toplu arızalar için premium yerinde servis seçilebilir. Casper’ın kurumsal tarafta 81 ili kapsayan 3 ve 5 yıllık yerinde servis seçenekleri bulunuyor. Garanti uzatımıyla yerinde servisi birlikte sunan Casper Premium Yerinde Garanti çözümünde ise standart 2 yıllık garanti dönemi boyunca yerinde servis içeren 2 yıllık seçenek ile toplam 3 ve 5 yıllık seçenekler yer alıyor; adres, cihaz, garanti ve hizmet şartları teklif ve sözleşmede ayrı ayrı doğrulanmalı.

SERVİS YÖNTEMİ VE KULLANIM SENARYOSU KARŞILAŞTIRMASI

Ölçüt 1 Saatte Servis Premium yerinde servis Kullanıcı karşılığı Hizmet biçimi Cihaz noktaya götürülür Teknik ekip adrese gelir Taşıma imkânına göre seçim yapılır Coğrafi kapsam 8 şehirde 8 hızlı nokta Kurumsal paketlerde 81 il Lokasyon listesi önceden doğrulanır Süre yaklaşımı Uygun işlemlerde 1 saat hedefi Sözleşme koşullarına göre planlama Aynı süre vaadi değildir Uygun senaryo Tek taşınabilir cihaz Sabit veya çok sayıda cihaz Kesinti ve taşıma maliyeti karşılaştırılır Kapsam sınırı Arıza ve parça ihtiyacı süreyi etkiler Adres ve cihaz listesi belirleyicidir Koşullar kayıt açılırken teyit edilir

7.983 ONARIM VERİSİNİN DOĞRU YORUMU

Haziran 2025 ile Haziran 2026 arasında 7.983 cihazın bir saat içinde onarılması, uygulamanın yalnızca bir tanıtım ifadesi olmadığını ve ölçülen bir operasyon ürettiğini gösteriyor. Veri belirli bir dönem, belirli şehirler ve tamamlanan işlemler için geçerli. Bu nedenle bütün servis ağının yıllık hacmi, tüm arıza türleri veya her cihaz için geçerli bir başarı garantisi gibi sunulmamalı.

Kullanıcı açısından verinin faydası beklentiyi gerçekçi kurmasıdır. Hızlı servis noktasına ulaşabilen bir kişi, benzer biçimde tamamlanabilir bir arızada aynı gün cihazına kavuşma olasılığını değerlendirebilir. Ancak arıza özel parça gerektiriyorsa ya da daha uzun doğrulama testleri gerekiyorsa alternatif teslim süresi oluşabilir. Bu sınırın baştan belirtilmesi, hız iddiasını zayıflatmaz; hizmeti ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hâle getirir.

SERVİSE GİTMEDEN ÖNCE HAZIRLANACAK BİLGİLER

· Cihazın model ve seri numarası ile garanti durumunu kontrol edin.

· Sorunun hangi işlem sırasında ortaya çıktığını ve tekrarlanıp tekrarlanmadığını not edin.

· Varsa hata kodunu, ekran görüntüsünü veya kısa videoyu kayıt altına alın.

· Önemli dosyaları yedekleyin ve kurumsal veri güvenliği prosedürünü uygulayın.

· Adaptör veya ilgili aksesuar sorunun parçasıysa cihazla birlikte götürün.

· En yakın hızlı servis noktasını ve güncel çalışma koşullarını teyit edin.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1 SAATTE SERVİS HANGİ ŞEHİRLERDE SUNULUYOR?

Casper’ın 1 Saatte Servis uygulaması İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir’deki 8 hızlı servis noktasında sunuluyor. Bu noktalar, toplam 105 servis noktasının bir bölümüdür. Sekiz şehir dışında bir saatlik uygulama geçerli sayılmamalı; kullanıcılar en yakın Yetkili Teknik Servis veya kurumsal yerinde servis seçeneğini değerlendirmelidir.

HER ARIZA BİR SAAT İÇİNDE TAMAMLANIR MI?

Hayır. Bir saatlik hedef, arıza tespiti ve onarımı aynı noktada tamamlanmaya uygun işlemler için geçerlidir. Özel parça ihtiyacı, fiziksel hasar, sıvı teması, ayrıntılı test veya kullanıcı onayı gerektiren durumlar süreyi uzatabilir. Cihaz kabulünden sonra işlemin bir saati aşacağı anlaşılırsa tahmini servis süresi ve izlenecek yol kullanıcıyla paylaşılmalıdır.

HIZLI SERVİS İÇİN RANDEVU GEREKİR Mİ?

Casper’ın yayımladığı hizmet bilgisine göre 1 Saatte Servis noktaları randevusuz çalışır. Bununla birlikte çalışma saatleri, yoğunluk ve cihaz kabul koşulları dönemsel olarak değişebileceğinden yola çıkmadan önce ilgili noktanın güncel bilgilerini kontrol etmek yararlıdır. Model, seri numarası, arıza belirtisi ve garanti durumunun hazır olması kabul ve teşhis sürecini kolaylaştırır.

1 SAATTE SERVİS PREMİUM YERİNDE SERVİS ANLAMINA MI GELİR?

Hayır. 1 Saatte Servis modelinde kullanıcı cihazını sekiz şehirdeki hızlı servis noktalarından birine götürür. Premium yerinde serviste ise teknik ekip, kurumsal sözleşmede tanımlanan adres ve koşullar çerçevesinde cihazın bulunduğu yere gelir. Biri nokta bazlı hız, diğeri taşıma ihtiyacını azaltan saha desteği sunar; iki hizmet birlikte de planlanabilir.

KURUMSAL KULLANICILAR HIZLI SERVİSTEN YARARLANABİLİR Mİ?

Evet, uygun cihaz ve işlemlerde kurumsal kullanıcılar da 1 Saatte Servis noktalarından yararlanabilir. Ancak kurumun veri güvenliği, cihaz teslim yetkisi ve envanter kaydı gibi iç prosedürleri ayrıca uygulanmalıdır. Merkez ofisteki taşınabilir cihazlar için hızlı nokta, farklı şehirlerdeki şubeler veya sabit sistemler için premium yerinde servis kullanılması daha dengeli bir plan oluşturabilir.