Bağırsak temizliği gerçekten gerekli mi? Kilo vermek isteyenler buraya toplanın!

Benim gibi kilo vermeye çalışan birçok kişinin karşılaştığı problemler arasında bağırsak temizliğinin gerçekten gerekli olup olmadığı sorusu yer alıyor. Özellikle kilo vermek isteyenler ilgisini çeken bağırsak temizliği, özel karışımlar, müshiller ya da detoks sularıyla yapılır. Fakat bağırsak temizliğinin kilo verme sürecinde zayıflamayı hızlandırdığı düşüncesi bilimsel açıdan sanıldığı kadar net değildir. Uzmanlar, kilo verme sürecinde ekstra bağırsak temizliğine gerek olmadığını dile getirmektedir.

Kilo verme sürecimde bağırsak temizliği yapmamım doğru olup olmadığına dair araştırma yaptım. Detoks suları, özel karışımlar ve müshillerle elde ettiğim içeceklerle bağırsaklarımın temizlenebileceğini düşündüm. İşte tam da bu noktada en çok sorduğum ve merak ettiklerim arasında "Bağırsak temizliği gerçekten gerekli mi?" yer aldı. Bu sorunun karşılığını sizlerle de paylaşmak istedim. Son zamanlarda sıklıkla şikayet ettiğim bağırsak temizliği konusunda:

Bağırsak temizliğinin gerçek yağ kaybına yol açmadığını,

Kaybedilen ağırlığın vücuttaki yağ değil, su ve dışkı olduğunu,

Evde uyguladığım çeşitli yöntemle yaptığım bağırsak temizliğinin etkilerinin geçici olduğunu,

Vücudun doğal olarak kendini detoksifiye ettiğini,

Karaciğer, böbrekler ve kolon gibi organların, bitki çaylarına veya bağırsak temizliğine gerek kalmadan temizlendiğini, deneyimledim.

BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ NEDİR?

Bağırsak temizliğinin gerçekten gerekli olup olmadığı noktasında daha iyi bilgi sahibi olmak için öncelikle bağırsak temizliğinin ne olduğunu araştırdım. Bağırsak temizliğinin, özel karışımlar, müshiller ve detoks sularıyla yapıldığını öğrendim. Bağırsak temizliğinin ne olduğu noktasında edindiğim bilgileri ve deneyimlerimi de sizlerle de paylaşmak istedim:

Bağırsak temizliği; bitki çayları, müshil etkili karışımlar, özel hazırlanan detoks suları ve kısa süreli sıvı ağırlıklı detoks programlarından oluşur.

Bağırsak temizliğiyle; bağırsaklardan biriken atıkların vücuttan daha hızlı atılacağı düşünülür.

Bağırsak temizliği yapıldığında kilo kaybı yaşanacağı da öne sürülen bilgiler arasında yer almaktadır.

Fakat sağlıklı bir insanın bağırsakları, sindirim sisteminin doğal çalışmasıyla birlikte dışkıyı vücuttan uzaklaştırır.

Kilo verme sürecinde bağırsak temizliği yapılması, sağlıklı kişiler için gereklilik teşkil etmez.

BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ KİLO VERDİRİR Mİ?

Bağırsak temizliğinin ne olduğu kadar bağırsak temizliğinin kilo verdirip verdirmeyeceği hakkında da araştırmalar yaptım. Benim gibi kilo verme sürecinde olan birçok kişinin bu soruyu merakla araştırdığını fark ettim. Bağırsak temizliğinin kilo verdirip verdirmediğine ilişkin deneyimlerimi ve araştırmalarımı sizlerle paylaşmak istedim:

Bağırsak temizliği uygulamasında tartıda kısa süreli düşüşlerin yaşanması, doğrudan yağ kaybı anlamına gelmez.

Bu noktada bağırsak temizliği, bağırsakların hareketlerinin artırılmasıyla dışkı ve sıvı kaybını beraberinde getirebilir.

Bağırsak temizliği tartıda geçici olarak rakamı azaltsa da vücut yağının azaldığı anlamına gelmez.

Kilo kaybının temelinde bağırsak temizliği değil, kişinin günlük enerji alımı, fiziksel aktivitesi, uyku düzeni ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları önemli rol oynar.

Bağırsak temizliği yerine sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekleyen alışkanlıklara odaklanılması gerekmektedir.

BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ?

Kilo verme sürecinde bağırsak temizliğinin gerçekten gerekli olup olmadığını araştırdım. Benim de son zamanlarda en çok merak ettiğim konulardan biri olan "Bağırsak temizliği gerçekten gerekli mi?" sorusunun cevabını sizlerle de paylaşmak istedim:

Kilo verme sürecinde bağırsak temizliği gerekli değildir.

Bağırsak temizliği uzmanlar tarafından önerilen bir uygulama olarak görülmez.

Sosyal medyada ve popüler kültürde bağırsak temizliği bir zayıflama yöntemi olarak sunulur.

Fakat bağırsak temizliğinin gerçek yağ kaybıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

İnsan vücudu, dışarıdan bir müdahaleye gerek duymadan toksinleri atacak şekilde tasarlanmıştır.

Karaciğeriniz, böbrekleriniz ve bağırsaklarınız gün boyunca kesintisiz olarak doğal temizlik sürecini yürütmektedir.

Kontrolsüz yapılan bağırsak temizlikleri, zayıflatmadığı gibi aksine ciddi sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir.

Kilo vermek isteyenlerin kısa süreli bağırsak temizliği yöntemlerine değil, uzun vadeli sürdürülebilir beslenme ve hareket alışkanlıklarına odaklanması gerekir.

Bağırsakların düzenli çalışması genel sağlık açısından oldukça önemlidir.

Fakat bağırsak temizliği, hızlı yağ kaybı ve kilo verme anlamına gelmez.

Bağırsak temizliği yapıldığında tartıdaki geçici düşüşler bireyi yanıltabilir.

Kilo vermek isteyenlerin bağırsak temizliğine değil, sağlıklı ve sürdürülebilir alışkanlıklarla zayıflama sürecine destek vermesi gerekir.

UZMANLAR BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?

Kilo vermek ve sağlıklı bir sindirim sistemi oluşturmak için yapılması gereken şey bağırsağı zorla boşaltmak değil, aksine bağırsak sağlığını iyileştirmektir. Uzmanlar, kilo verme sürecinde ekstra bağırsak temizliğine gerek olmadığını dile getirmektedir. Prof. Dr. Emre Sivrikoz, bağırsak temizliği noktasında şu ifadelere dikkat çekmektedir:

"Ben olsam detoksla bağırsak temizliği yapmam. Kendi bağırsak temizliğini kendin yapabilirsin. Ekstra zorlayarak bağırsakları boşaltmanıza gerek yok. Bol su için, lifli gıdanızı düzenli tüketin. Bağırsaklarda ikinci bir beyin olduğunu kabul edin. Stres yaşadığınızda bağırsaklarda ağrı, şişkinlik vb. bulgular meydana gelir. Kabızlık yaşıyorsanız, bu durum yediklerinizle doğrudan orantılıdır. Nişasta, yoğun ve yağlı gıdalar tüketiyorsanız, bağırsaklarınız yavaş çalışır. Bağırsak temizliğinde öncelikli olarak beslenme düzeninizi düzeltmelisiniz. Bağırsak temizliği yapmadan önce bir hekime başvurulmalıdır. Zorlanmadan ve düzenli olarak tuvalete çıkıyor olmanız bağırsaklarınızın sağlıklı olduğunu gösterir."