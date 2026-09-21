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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 12:08

Adalar Belediyesi de AK Parti'ye geçebilir! Seçim ertelendi, gözler şimdi cumartesinde

İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir. Adalar Belediye Meclisi'ndeki Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle ertelendi. Meclis üyesi dengelerinin değişmesi takdirinde Adalar Belediyesi de AK Parti'ye geçebilir.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Adalar Belediyesi de AK Parti'ye geçebilir! Seçim ertelendi, gözler şimdi cumartesinde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 12:08

Adalar Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili seçimi için toplandı. Cezaevinde tutuklu bulunan eski Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak'ın istifa ettiğini belirterek, yerine yedek üyenin geçmesi için dilekçenin işleme alınmasını istendi. Meclisin yazı işleri yetkilileri ise dilekçenin belediyeye verilmesi ve kararın İlçe Seçim Kurulu tarafından alınması gerektiğini belirtti. 

CHP'Lİ ÜYELER KATILMADI

Yaşananlar üzerine 'li meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması üzerine meclisin 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da yeniden toplanacağı açıklandı.

Adalar Belediyesi de AK Parti'ye geçebilir! Seçim ertelendi, gözler şimdi cumartesinde

AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR

Belediye Meclisinde başkan vekili seçimi için oy kullanma hakkına sahip 7 meclis üyesi bulunuyor. Bu üyelerin 4'ü CHP'li, 2'si 'li ve 1'i bağımsız üyeden oluşuyor.

Adalar Belediye Meclisi'nde normalde başkan dahil 12 belediye meclis üyesi bulunuyordu. Başkan Akpolat ve 1 meclis üyesinin tutuklu olması, 3 kişinin ise görevden uzaklaştırılması nedeniyle bu isimlerin oy hakkı bulunmuyor.

Adalar Belediyesi de AK Parti'ye geçebilir! Seçim ertelendi, gözler şimdi cumartesinde

Bu durumun ardından seçimde CHP'li 5 üyeden 2'sinin AK Parti'ye oy vereceği konuşuluyor. Yeni Partililerin tutuklu üyenin istifasını alması ve yedek üyenin göreve gelmesiyle oy dağılımının 4-4 olması bekleniyor. Bu durumda seçim kuraya kalıyor. Yeni Parti'nin planının gerçekleşmemesi halinde Adalar'ın da AK Parti'ye geçme ihtimali bulunuyor.

Adalar Belediyesi de AK Parti'ye geçebilir! Seçim ertelendi, gözler şimdi cumartesinde

NE OLMUŞTU?

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran'da tutuklanmış, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

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ETİKETLER
#AK Parti
#CHP
#Ali Ercan Akpolat
#Adalar Belediye Meclisi
#Fırat Durak
#Gündem
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