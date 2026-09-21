Çobanın gördüğü manzara dehşete düşürdü! Ekipler bölgeyi güvenlik altına aldı

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İstanbul
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Dağlık alanda bölgede hayvanlarını otlatan çoban, bir kafatası buldu.
Büyük bir şok yaşayan çoban, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Bölge güvenlik altına alınırken, olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı. Kafatasının incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.
Ormanlık alanda bulunan kafatasının yaklaşık 50 metre uzaklığında, 15 aydır kayıp olarak aranan 80 yaşındaki adamın kimliği ve kıyafetleri bulundu.