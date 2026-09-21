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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:37

Çobanın gördüğü manzara dehşete düşürdü! Ekipler bölgeyi güvenlik altına aldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hayvanlarını otlatan bir çoban, korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Ormanlık alanda kafatası bulan çoban, hemen durumu jandarmaya bildirdi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:37

'nın ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Dağlık alanda bölgede hayvanlarını otlatan çoban, bir kafatası buldu. 

HABERİN ÖZETİ

Çobanın gördüğü manzara dehşete düşürdü! Ekipler bölgeyi güvenlik altına aldı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dağlık alanda bir çoban tarafından bulunan kafatası paniğe neden oldu.
Bölgede hayvan otlatan bir çoban, dağlık alanda bir kafatası buldu.
Çoban durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı ve bölge güvenlik altına alındı.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kafatası, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Çobanın gördüğü manzara dehşete düşürdü! Ekipler bölgeyi güvenlik altına aldı

Büyük bir şok yaşayan çoban, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Çobanın gördüğü manzara dehşete düşürdü! Ekipler bölgeyi güvenlik altına aldı

BÖLGE GÜVENLİK ALTINA ALINDI 

Bölge güvenlik altına alınırken, olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı. Kafatasının incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Çobanın gördüğü manzara dehşete düşürdü! Ekipler bölgeyi güvenlik altına aldı

15 AY ÖNCE KAYBOLMUŞ

Ormanlık alanda bulunan kafatasının yaklaşık 50 metre uzaklığında, 15 aydır kayıp olarak aranan 80 yaşındaki adamın kimliği ve kıyafetleri bulundu.

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#Antalya
#jandarma
#Cumhuriyet Savcısı
#gazipaşa
#Antalya Adli Tıp Kurumu
#3. Sayfa
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