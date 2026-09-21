Galatasaray’da Trabzonspor hezimeti sonrası yeni plan: Ocak ayında 35 milyon euroluk transfer operasyonu!

Sporting deplasmanında alınan mağlubiyetin hemen ardından ligde Trabzonspor karşısında yaşanan 4-0'lık ağır skor, Florya ve camiada taşları yerinden oynattı. Alınan farklı mağlubiyetlerin ardından oklar teknik direktör Okan Buruk ve ekibine çevrilirken, yönetim kanadında da kadro mühendisliği ile saha içi tercihler yüksek sesle tartışılmaya başlandı.

Özellikle hücum hattının kilit ismi Victor Osimhen'in yokluğunda alternatif bir oyun planına geçilmemesi, yönetimin bazı ağır topları tarafından eleştiri konusu yapıldı.

Bir kısım taraftar ise hücumdaki aksaklıklar karşısında Mauro Icardi ile en az bir sezon daha yola devam edilmesi gerektiği yönünde görüş bildiriyor.

ÇÖZÜM KIŞ TRANSFER DÖNEMİNDE: ERMEDİN DEMİROVİC İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Saha içindeki bu kriz ve derinleşen tartışmalar, sarı-kırmızılı kurmayları devre arası transfer dönemi için erken hamle yapmaya itti. Hücum çeşitliliğini artırmak ve bitiricilik sorununu çözmek isteyen Galatasaray yönetiminin listesindeki ilk sıra yine değişmedi.

Alman basınından Fussball News'in paylaştığı habere göre; Galatasaray, sezon başında da radarında olan Ermedin Demirovic transferini bitirmek için kış ayında Stuttgart’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

35 MİLYON EURO VE DEV RAKİPLER...

Transferin önündeki en büyük engel ise Bundesliga ekibinin belirlediği yüksek bonservis bedeli. Haberin detaylarında, Stuttgart’ın 28 yaşındaki Bosnalı santrfor için 35 milyon euro gibi ciddi bir rakam talep ettiği vurgulandı.

Üstelik sarı-kırmızılıların bu transferdeki tek zorluğu yüksek bonservis bedeli değil. Demirovic için Serie A devleri Juventus ve Milan’ın yanı sıra İngiliz temsilcisi Leeds United’ın da pusuda beklediği kaydedildi.

Galatasaray'ın devre arası transfer stratejisi ve Okan Buruk'un hücum hattındaki yeni planlaması, 35 milyon euroluk bu dev hamlenin kaderini doğrudan belirleyecek.