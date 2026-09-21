Altın için ralli sinyali! Tuna Kaya'dan tüm dünyaya "emareler başladı" uyarısı geldi

Kaya, fon piyasasındaki bazı hisselerin değerlerinin aşırı yükseltilmesinin ardından bu hisselerin fonlar tarafından alınmasıyla fon fiyatlarının da yükseldiğini, sistemin devamının ise yeni para girişlerine bağlı olduğunu savundu.

"Yeni kurbanlar buluyorlardı. Burada kurbanlar azalınca, para girişi bitince ne oldu? Sistem çöktü. Durum bu" ifadelerini kullandı.

