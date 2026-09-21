TOKİ 47 ilde 406 muhtelif arsa müzayedesi için başvurular başladı: İşte ödeme koşulları ve teminat bedelleri

TEMİNAT BEDELLERİ NE KADAR?

TOKİ’nin satışa çıkaracağı arsalar için teminat bedelleri muhammen bedellere göre belirlendi. Buna göre en düşük teminat bedeli 50 bin TL olurken, en yüksek bedel ise 50 milyon TL olarak belirlendi. İş en düşükten en yükseğe tüm teminat bedellerinin listesi:

Muhammen bedeli 0 - 500.000 TL arası olan her arsa için 50.000-TL

Muhammen bedeli 500.001 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.001 - 500.000.000 TL arası olan her arsa için 10.000.000-TL

Muhammen bedeli 500.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 50.000.000-TL,

katılım teminatı ödemek zorundadırlar.