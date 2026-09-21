Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

TOKİ 47 ilde 406 muhtelif arsa müzayedesi için başvurular başladı: İşte ödeme koşulları ve teminat bedelleri

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 11:25
1
TOKİ 47 ilde 406 muhtelif arsa müzayedesi için başvurular başladı: İşte ödeme koşulları ve teminat bedelleri

TOKİ, 47 ilde 406 muhtelif arsa müzayedesi için başvurular başladı. Emlak Yönetim tarafından paylaşılan bilgilere göre, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu şehirlerde satışa çıkacak arsalarda teminat bedelleri muhammen bedellere göre belirlendi. İşte TOKİ arsalarında ödeme koşulları ve teminat bedellerine ilişkin ayrıntılar…

2
TOKİ 47 ilde 406 muhtelif arsa müzayedesi için başvurular başladı: İşte ödeme koşulları ve teminat bedelleri

TOKİ, 47 ilde 406 muhtelif arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkarıyor. Emlak Yönetim’in resmi sitesinde yer alan bilgilere göre müzayedeler, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde olmak üzere iki günde gerçekleştirilecek. Öte yandan açık artırmaya katılmak isteyen vatandaşlar hem yüz yüze hem de internet üzerinden başvuru yapabilecek. İşte detaylar…

3
TOKİ 47 ilde 406 muhtelif arsa müzayedesi için başvurular başladı: İşte ödeme koşulları ve teminat bedelleri

TOKİ 47 İLDE 406 MUHTELİF ARSA MÜZAYEDESİ ÖDEME KOŞULLARI

TOKİ 47 ilde 406 muhtelif arsa müzayedesinde ödemeler yüzde 25 peşin ve 48 ay vade ile yapılabilecek. Öte yandan belirli lotlarda peşin ödeme yapıldığında yüzde 15 indirim uygulanacak.

4
TOKİ 47 ilde 406 muhtelif arsa müzayedesi için başvurular başladı: İşte ödeme koşulları ve teminat bedelleri

TEMİNAT BEDELLERİ NE KADAR?

TOKİ’nin satışa çıkaracağı arsalar için teminat bedelleri muhammen bedellere göre belirlendi. Buna göre en düşük teminat bedeli 50 bin TL olurken, en yüksek bedel ise 50 milyon TL olarak belirlendi. İş en düşükten en yükseğe tüm teminat bedellerinin listesi:

Muhammen bedeli 0 - 500.000 TL arası olan her arsa için 50.000-TL

Muhammen bedeli 500.001 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.001 - 500.000.000 TL arası olan her arsa için 10.000.000-TL

Muhammen bedeli 500.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 50.000.000-TL,
katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

5
TOKİ 47 ilde 406 muhtelif arsa müzayedesi için başvurular başladı: İşte ödeme koşulları ve teminat bedelleri

TOKİ 47 İLDE 406 MUHTELİF ARSASI HANGİ İLLERDE?

TOKİ’nin satışa çıkaracağı 406 arsanın yer aldığı şehirlerin listesi şu şekilde:

Adana,

Adıyaman,

Afyonkarahisar,

Ağrı,

Aksaray,

Amasya,

Ankara,

Antalya,

Ardahan,

Artvin,

Aydın,

Balıkesir,

Batman,

Bayburt,

Bilecik,

Bingöl,

Bolu,

Çankırı,

Çorum,

Diyarbakır,

Elazığ,

Erzincan,

Erzurum,

Eskişehir,

Gaziantep,

Giresun,

Hatay,

Iğdır,

İstanbul,

İzmir,

Kahramanmaraş,

Kars,

Kastamonu,

Kırıkkale,

Kayseri,

Kilis,

Konya,

Manisa,

Mardin,

Mersin,

Muğla,

Sinop,

Sivas,

Tekirdağ,

Van,

Yozgat,

Zonguldak.

6
TOKİ 47 ilde 406 muhtelif arsa müzayedesi için başvurular başladı: İşte ödeme koşulları ve teminat bedelleri

MÜZAYEDE TARİHLERİ BELLİ OLDU

406 arsanın müzayedeleri iki farklı günde gerçekleşecek.

Diyarbakır, Tekirdağ, İstanbul, Bilecik, Balıkesir, Aydın, Manisa, İzmir, Muğla, Antalya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Zonguldak, Amasya, Kastamonu, Sinop, Giresun, Bayburt, Artvin, Sivas, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars ve Iğdır illerindeki arsaların müzayedeleri 29 Eylül 2026 Salı günü saat 10.30’da başlayacak.

 

7
TOKİ 47 ilde 406 muhtelif arsa müzayedesi için başvurular başladı: İşte ödeme koşulları ve teminat bedelleri

Bolu, Aksaray, Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Yozgat, Gaziantep, Mardin, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Batman, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bingöl ve Van’daki arsalar için müzayede ise 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 10:30’da başlayacak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.