TOKİ 47 ilde 406 muhtelif arsa müzayedesi için başvurular başladı: İşte ödeme koşulları ve teminat bedelleri

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İstanbul
TOKİ, 47 ilde 406 muhtelif arsa müzayedesi için başvurular başladı. Emlak Yönetim tarafından paylaşılan bilgilere göre, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu şehirlerde satışa çıkacak arsalarda teminat bedelleri muhammen bedellere göre belirlendi. İşte TOKİ arsalarında ödeme koşulları ve teminat bedellerine ilişkin ayrıntılar…
TOKİ, 47 ilde 406 muhtelif arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkarıyor. Emlak Yönetim’in resmi sitesinde yer alan bilgilere göre müzayedeler, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde olmak üzere iki günde gerçekleştirilecek. Öte yandan açık artırmaya katılmak isteyen vatandaşlar hem yüz yüze hem de internet üzerinden başvuru yapabilecek. İşte detaylar…
TOKİ 47 ilde 406 muhtelif arsa müzayedesinde ödemeler yüzde 25 peşin ve 48 ay vade ile yapılabilecek. Öte yandan belirli lotlarda peşin ödeme yapıldığında yüzde 15 indirim uygulanacak.
TOKİ’nin satışa çıkaracağı arsalar için teminat bedelleri muhammen bedellere göre belirlendi. Buna göre en düşük teminat bedeli 50 bin TL olurken, en yüksek bedel ise 50 milyon TL olarak belirlendi. İş en düşükten en yükseğe tüm teminat bedellerinin listesi:
Muhammen bedeli 0 - 500.000 TL arası olan her arsa için 50.000-TL
Muhammen bedeli 500.001 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.001 - 500.000.000 TL arası olan her arsa için 10.000.000-TL
Muhammen bedeli 500.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 50.000.000-TL,
katılım teminatı ödemek zorundadırlar.
TOKİ’nin satışa çıkaracağı 406 arsanın yer aldığı şehirlerin listesi şu şekilde:
Adana,
Adıyaman,
Afyonkarahisar,
Ağrı,
Aksaray,
Amasya,
Ankara,
Antalya,
Ardahan,
Artvin,
Aydın,
Balıkesir,
Batman,
Bayburt,
Bilecik,
Bingöl,
Bolu,
Çankırı,
Çorum,
Diyarbakır,
Elazığ,
Erzincan,
Erzurum,
Eskişehir,
Gaziantep,
Giresun,
Hatay,
Iğdır,
İstanbul,
İzmir,
Kahramanmaraş,
Kars,
Kastamonu,
Kırıkkale,
Kayseri,
Kilis,
Konya,
Manisa,
Mardin,
Mersin,
Muğla,
Sinop,
Sivas,
Tekirdağ,
Van,
Yozgat,
Zonguldak.
406 arsanın müzayedeleri iki farklı günde gerçekleşecek.
Diyarbakır, Tekirdağ, İstanbul, Bilecik, Balıkesir, Aydın, Manisa, İzmir, Muğla, Antalya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Zonguldak, Amasya, Kastamonu, Sinop, Giresun, Bayburt, Artvin, Sivas, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars ve Iğdır illerindeki arsaların müzayedeleri 29 Eylül 2026 Salı günü saat 10.30’da başlayacak.
Bolu, Aksaray, Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Yozgat, Gaziantep, Mardin, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Batman, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bingöl ve Van’daki arsalar için müzayede ise 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 10:30’da başlayacak.