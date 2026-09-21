Fay hattında çoğalan enerji Adana'ya ilerler mi? Naci Görür'den dikkat çeken deprem açıklaması

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İstanbul
AFAD yaptığı açıklamada saat 04:02'de Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, bölgede olumsuz bir ihbarın olmadığı açıklandı. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından uzaman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyada hesabından yaptığı açıklama ile Adana depremini değerlendirdi. Yaşanan depremin 'sığ' bir deprem olduğunu söyleyen Görür, "Adana’ya doğru ilerleyeceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Görür'ün açıklaması şu şekilde:
Topallar-Saimbeyli-Adana’da 5 saat önce sol yönlü, doğrultu atımlı Savrun Fay Zonu'nda 4,8'lik bir deprem meydana geldi. Muhtemelen enerji 2023 depremiyle çoğaldı. Adana’ya doğru ilerleyeceğini sanmıyorum. Sığ bir deprem.