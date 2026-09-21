AFAD yaptığı açıklamada saat 04:02'de Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, bölgede olumsuz bir ihbarın olmadığı açıklandı. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından uzaman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi.

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HABERİN ÖZETİ Fay hattında çoğalan enerji Adana'ya ilerler mi? Naci Görür'den dikkat çeken deprem açıklaması Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgede sığ bir deprem olduğunu ve Adana'ya doğru ilerlemeyeceğini belirtti. AFAD, saat 04:02'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi ve bölgede olumsuz bir ihbarın olmadığı açıklandı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin 'sığ' olduğunu ve Adana'ya doğru ilerleyeceğini düşünmediğini söyledi. Görür, depremin Savrun Fay Zonu'nda meydana geldiğini ve muhtemelen enerji birikiminin 2023 depremiyle çoğaldığını belirtti.

"SIĞ DEPREM" AÇIKLAMASI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyada hesabından yaptığı açıklama ile Adana depremini değerlendirdi. Yaşanan depremin 'sığ' bir deprem olduğunu söyleyen Görür, "Adana’ya doğru ilerleyeceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"ADANA’YA DOĞRU İLERLEYECEĞİNİ SANMIYORUM"

Görür'ün açıklaması şu şekilde:

Topallar-Saimbeyli-Adana’da 5 saat önce sol yönlü, doğrultu atımlı Savrun Fay Zonu'nda 4,8'lik bir deprem meydana geldi. Muhtemelen enerji 2023 depremiyle çoğaldı. Adana’ya doğru ilerleyeceğini sanmıyorum. Sığ bir deprem.