Alman devleri işten çıkarmalar tüm hızıyla sürüyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Alman otomotiv sektöründeki sıkıntılar Porsche'yi de giderek daha fazla etkiliyor. Spor otomobil üreticisinin milyarlarca euroluk değer kaybıyla Volkswagen'in kâr marjı üzerinde baskı oluşturmasının ardından, şimdi de yeni bir küçülme planı gündeme geldi. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre Volkswagen'in denetleme kuruluna sunulan ve grubun bugüne kadarki en kapsamlı yeniden yapılanmalarından birini içeren belgelerde Porsche için dikkat çeken bir plan yer aldı.
Söz konusu plana göre, yaklaşık 700 milyon euro, yani 803,8 milyon dolarlık genel gider açığının kapatılması amacıyla Porsche'de yaklaşık 4 bin 100 kişinin işten çıkarılması öngörülüyor. Haberde, bu kesintilerin mevcut anlaşmalara ek olarak yapılmasının planlandığı belirtildi.
Üstelik Porsche'de işten çıkarma gündemi yeni değil. Temmuz ayında şirket yönetimi ile işçi temsilcileri, daha önce belirlenen 4 bin kişilik işten çıkarmaya ek olarak 5 bin kişinin daha işten çıkarılması konusunda anlaşmıştı. Volkswagen ise Reuters'ın konuyla ilgili sorusuna cevap vermedi.
İşten çıkarma haberinin geldiği dönemde Volkswagen'in mali görünümündeki bozulma da dikkat çekiyor. Şirket cuma günü, yıl geneli için kâr marjı hedefini aşağı çekti. Daha önce yüzde 4,0-5,5 aralığında açıklanan hedef, "en iyi ihtimalle" yüzde 1 seviyesine indirildi. Volkswagen'in yıllık gelir beklentisi de aşağı yönlü revize edildi. Şirketin gelir hedefi bir önceki yıla göre yaklaşık 7 milyar euro azaltılarak 315 milyar euro seviyesine çekildi.
Kâr marjı ve gelir beklentilerindeki sert düşüş, Volkswagen hisselerine de olumsuz yansıdı. Porsche'de gündeme gelen yeni işten çıkarma planı ise Alman otomotiv devindeki yeniden yapılanmanın çalışanlar üzerindeki etkisinin daha da büyüyebileceğini gösteriyor.s