Alman devleri işten çıkarmalar tüm hızıyla sürüyor

700 MİLYON EUROLUK AÇIK İÇİN 4 BİN 100 KİŞİLİK PLAN

Söz konusu plana göre, yaklaşık 700 milyon euro, yani 803,8 milyon dolarlık genel gider açığının kapatılması amacıyla Porsche'de yaklaşık 4 bin 100 kişinin işten çıkarılması öngörülüyor. Haberde, bu kesintilerin mevcut anlaşmalara ek olarak yapılmasının planlandığı belirtildi.

Üstelik Porsche'de işten çıkarma gündemi yeni değil. Temmuz ayında şirket yönetimi ile işçi temsilcileri, daha önce belirlenen 4 bin kişilik işten çıkarmaya ek olarak 5 bin kişinin daha işten çıkarılması konusunda anlaşmıştı. Volkswagen ise Reuters'ın konuyla ilgili sorusuna cevap vermedi.