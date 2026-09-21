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Çin'in istihbarat şefinden yapay zekâ alarmı: 6 büyük risk sıraladı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 11:30
1
Çin'in istihbarat şefinden yapay zekâ alarmı: 6 büyük risk sıraladı

Yapay zekâ yarışı artık yalnızca teknoloji şirketleri arasında yaşanan bir rekabet değil. ABD ile Çin arasındaki stratejik mücadelenin en önemli başlıklarından biri haline gelen teknoloji konusunda Pekin'den dikkat çekici bir uyarı geldi. Çin Devlet Güvenlik Bakanı Chen Yixin, yapay zekânın hızla gelişmesinin beraberinde ciddi güvenlik riskleri getirdiğini söyledi. Chen, teknolojiyi “büyük güçler arasındaki stratejik rekabetin yeni bir alanı” olarak değerlendirirken, güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi ve uluslararası düzeyde ortak kurallar oluşturulması gerektiğini savundu.

Açıklamalar, ABD'de yapay zekânın geliştirilme hızının düşürülüp düşürülmemesi konusunda tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise bu yöndeki çağrılara mesafeli yaklaşarak ülkesinin Çin karşısındaki teknolojik üstünlüğünü korumak istediğini dile getirdi.

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Çin'in istihbarat şefinden yapay zekâ alarmı: 6 büyük risk sıraladı

ÇİN'İN YAPAY ZEKÂ KONUSUNDA GÖRDÜĞÜ 6 BÜYÜK RİSK

Çin'in internet düzenleyicisi CAC tarafından yayımlanan China Cyberspace dergisinde bir makale kaleme alan Chen Yixin, yapay zekânın beraberinde getirebileceği riskleri altı ana başlık altında topladı.

Bunlar; ideolojik ve siyasi güvenlik, kritik bilgi altyapılarının korunması, büyük ölçekli veri sızıntıları, teknolojik gelişimde ortaya çıkabilecek dengesizlikler, toplumsal yönetim üzerindeki etkiler ve savaş biçimlerinde yaşanabilecek dönüşümler olarak sıralandı. Chen'e göre yapay zekâ üzerinde güçlü bir teknolojik üstünlük sağlayan aktörler, ekonomik ve toplumsal düzen üzerinde ciddi bir etki kurabilecek noktaya gelebilir. İşte Pekin'in üzerinde durduğu konulardan biri de bu. Teknolojinin hızla ilerlemesi, mevcut yönetim ve denetim mekanizmalarının önüne yeni sorunlar çıkarabilir.

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Çin'in istihbarat şefinden yapay zekâ alarmı: 6 büyük risk sıraladı

SAVAŞ ALANINDA YAPAY ZEKÂ ETKİSİ BÜYÜYOR

Çinli bakanın dikkat çektiği başlıklardan biri de yapay zekânın askeri alandaki kullanımı oldu. Chen'e göre yapay zekâ artık yalnızca askeri operasyonları destekleyen yardımcı bir teknoloji olmaktan çıkıyor. Savaşın yönetilmesi, hedeflerin belirlenmesi ve hassas saldırıların gerçekleştirilmesi gibi alanlarda teknolojinin rolü giderek büyüyor.

Bu durum, yapay zekâ yarışının yalnızca ekonomik veya teknolojik bir rekabet olarak görülmemesi gerektiği yönündeki Pekin'in güvenlik yaklaşımını da ortaya koyuyor.

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Çin'in istihbarat şefinden yapay zekâ alarmı: 6 büyük risk sıraladı

DEEPFAKE VE DEZENFORMASYON ENDİŞESİ

Chen Yixin'in özellikle üzerinde durduğu konulardan biri üretken yapay zekânın bilgi kirliliği ve dezenformasyon amacıyla kullanılması.

Deepfake teknolojileriyle hazırlanan sahte ses ve görüntülerin asılsız söylentilerin yayılması, toplumsal gerilimlerin artırılması ve kamuoyunun etkilenmesi amacıyla kullanılabileceğini belirten Chen, bunun siyasi ve toplumsal güvenlik açısından yeni riskler yaptığını savundu. Üstelik risk yalnızca sahte içerikle sınırlı değil.

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Çin'in istihbarat şefinden yapay zekâ alarmı: 6 büyük risk sıraladı

YAPAY ZEKÂ SİBER SALDIRILARIN EŞİĞİNİ DÜŞÜREBİLİR

Chen'in bir diğer uyarısı siber güvenlik konusunda geldi. Yeni nesil yapay zekâ modellerinin kod yazabilmesi, güvenlik açıklarını inceleyebilmesi ve dijital işlemleri otomatik hale getirebilmesi, siber saldırıların teknik eşiğini ve maliyetini aşağı çekebilir. Böylece geçmişte ciddi teknik uzmanlık gerektiren bazı saldırı yöntemlerinin daha geniş kesimler tarafından kullanılabilmesi mümkün hale gelebilir. Chen bu nedenle özellikle kritik bilgi altyapılarının korunmasına dikkat çekti.

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Çin'in istihbarat şefinden yapay zekâ alarmı: 6 büyük risk sıraladı

HASSAS VERİLER DE RİSK ALTINDA

Pekin'in kaygılarından biri de veri güvenliği. Chen, kullanıcıların hassas bilgilerini yabancı yapay zekâ araçlarına yüklemesinin büyük ölçekli veri sızıntılarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Açık kaynaklı yapay zekâ ajanlarında ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarının da cihazların uzaktan kontrol edilmesi ya da hassas verilerin ele geçirilmesi gibi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. OpenClaw gibi yapay zekâ ajanlarında güvenlik açıklarının veri sızıntısı ve uzaktan kod çalıştırma gibi riskler yapacağına ilişkin araştırmalar da bulunuyor.

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Çin'in istihbarat şefinden yapay zekâ alarmı: 6 büyük risk sıraladı

PEKİN KÜRESEL YAPAY ZEKÂ KURALLARI İSTİYOR

Chen Yixin'in yazısında öne çıkan bir başka nokta ise uluslararası iş birliği çağrısı oldu. Çinli bakan, yapay zekâ alanında daha güçlü güvenlik mekanizmalarının oluşturulmasını ve uluslararası düzeyde ortak kurallar geliştirilmesini istedi. Chen ayrıca “adil ve açık” bir uluslararası yapay zekâ kuralları sisteminin kurulması gerektiğini savundu.

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