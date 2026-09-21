Çin'in istihbarat şefinden yapay zekâ alarmı: 6 büyük risk sıraladı

Yapay zekâ yarışı artık yalnızca teknoloji şirketleri arasında yaşanan bir rekabet değil. ABD ile Çin arasındaki stratejik mücadelenin en önemli başlıklarından biri haline gelen teknoloji konusunda Pekin'den dikkat çekici bir uyarı geldi. Çin Devlet Güvenlik Bakanı Chen Yixin, yapay zekânın hızla gelişmesinin beraberinde ciddi güvenlik riskleri getirdiğini söyledi. Chen, teknolojiyi “büyük güçler arasındaki stratejik rekabetin yeni bir alanı” olarak değerlendirirken, güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi ve uluslararası düzeyde ortak kurallar oluşturulması gerektiğini savundu.

Açıklamalar, ABD'de yapay zekânın geliştirilme hızının düşürülüp düşürülmemesi konusunda tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise bu yöndeki çağrılara mesafeli yaklaşarak ülkesinin Çin karşısındaki teknolojik üstünlüğünü korumak istediğini dile getirdi.