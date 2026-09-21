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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 12:40

Batılı istihbarat şeflerinden endişelendiren uyarı: Rusya aylar içinde NATO'ya saldırabilir!

Avrupa istihbarat şefleri, Rusya'nın NATO'yu test etmek amacıyla saldırı planladığı konusunda uyarıda bulundu. Bir yetkili ise bu saldırının yıllar sonra değil, aylar sonra olabileceğini söyledi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Batılı istihbarat şeflerinden endişelendiren uyarı: Rusya aylar içinde NATO'ya saldırabilir!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 12:40

her defasında 'ya yönelik saldırı iddialarını reddetse de Avrupa istihbarat şeflerinden dikkat çeken bir uyarı geldi. Rusya'nın NATO'yu test etmek amacıyla saldırı planladığı iddia edildi. Bu uyarılar, AB liderleri arasında Rusya'nın kıtaya yönelik oluşturduğu tehdit konusunda artan endişelerin ortasında geldi.

Batılı istihbarat şeflerinden endişelendiren uyarı: Rusya aylar içinde NATO'ya saldırabilir!

'NATO'NUN 5 MADDESİNİ TEST EDECEKLER'

Dailymail'in haberine göre, Polonya Başbakanı Donald Tusk, istihbarat değerlendirmelerinin Rusya'nın önümüzdeki aylarda NATO topraklarına insansız hava aracı veya füze saldırısı düzenleyebileceğini gösterdiğini ve bunun, ittifakın karşılıklı savunma maddesi olan 5. Maddenin 'pratikten çok teoride kaldığını' gösterme girişimi olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı ise Moskova'nın Avrupa genelindeki gizli operasyonlarının oluşturduğu artan tehdit konusunda uyararak, Fransa'nın kritik altyapısını Rusya'nın 'hibrit saldırılarından' korumak için önlemler aldığını söyledi.

Bu ay Berlin, Avrupa Birliği'nin 'devlet destekli terörizm'in tüm özelliklerini taşıdığını söylediği Leipzig havaalanındaki olaydan Moskova'yı sorumlu tuttu. 

Batılı istihbarat şeflerinden endişelendiren uyarı: Rusya aylar içinde NATO'ya saldırabilir!

''SALDIRI YILLAR DEĞİL, AYLAR İÇİNDE OLABİLİR''

Çek Cumhuriyeti'nin BIS güvenlik servisinin başkanı Michal Koudelka, The Guardian'a verdiği demeçte, Rusya'nın NATO topraklarına bir saldırı düzenlemesinin mümkün olduğunu söyledi:

"Bu durum, sahte bayrak provokasyonları ve bir etki kampanyasıyla birlikte, yıllar değil, aylar içinde gerçekleşmeye başlayabilir." 

Batılı istihbarat şeflerinden endişelendiren uyarı: Rusya aylar içinde NATO'ya saldırabilir!

Letonya devlet güvenlik servisi VDD'nin genel müdürü Normunds Mežviets, Moskova'nın Avrupa'ya müdahalesini artırdığına dair açık işaretler olmasına rağmen, kurumun bunu 'görmediğini' söyledi:

"Doğrudan ve somut planları olup olmadığı veya bunun sadece Batı toplumunda korku ve belirsizlik yaymaya yönelik genel girişimleri bağlamında mı gerçekleştiği hala açık bir soru işareti."

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ETİKETLER
#rusya
#Emmanuel Macron
#nato
#Donald Tusk
#Michal Koudelka
#Dünya
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