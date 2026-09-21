Bitcoin için 10 ay sonra bir ilk! Analistler tek bir noktaya dikkat çekiyor

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Bitcoin, 10 ayı aşkın süre sonra 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde haftalık kapanış yaptıktan sonra 84 bin dolar seviyelerine de aşarak 30 Ocak 2026'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Analistler ise tek bir kapanışın boğa piyasasını doğrulamak için yeterli olmadığını belirtiyor.
Bitcoin, 10 aydan uzun bir süre sonra ilk kez 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirdi.
TradingView verilerine göre Bitcoin, pazar günü Coinbase'de haftayı 81 bin 159 dolardan kapattı. Bu seviye, 78 bin 788 dolar olan 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde bulunuyor.
Bitcoin'in bu ortalamanın üzerinde gerçekleştirdiği son haftalık kapanış ise 9 Kasım 2025'te olmuştu.
Bitcoin, son 8,5 ayın en yüksek seviyesini gördü. 84 bin dolara kadar yükselerek 30 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan Bitcoin şu sıralarda yüzde 3 artışla 83.472 dolar civarında.
Galaxy Research'ten Alex Thorn, 50 haftalık hareketli ortalamanın tarihsel olarak Bitcoin'in ayı piyasalarında önemli bir direnç seviyesi olduğunu belirtiyor.
Thorn'un analizine göre, tamamlanan beş ayı piyasasının dördünde Bitcoin'in 50 haftalık hareketli ortalamayı ilk kez yukarı yönlü kırması, ayı piyasasının dibinin oluşmasının ardından gerçekleşti.
Bu nedenle son hareket, Bitcoin'deki uzun vadeli trend açısından yakından izleniyor. “Boğa piyasası demeden önce görmek istediğim son şey”
Collective Shift'in kurucusu Ben Simpson da 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde haftalık kapanışı önemli bir sinyal olarak değerlendiriyor.
Simpson, Bitcoin'in bu seviyenin üzerinde kapanmasının, kendisinin “boğa piyasası” olarak nitelendirmeden önce görmek istediği son gelişme olduğunu söyledi.
Simpson ayrıca Bitcoin'in 2017, 2020 ve 2023'te bu seviyenin üzerine çıkmasının ardından yüzde 700 ile yüzde 900 arasında yükseliş kaydettiğine dikkat çekti.
Bitget Baş Analisti Ryan Lee ise daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.
Lee'ye göre 50 haftalık ortalamanın yeniden kazanılması, Bitcoin'deki toparlanmanın başladığı görüşünü güçlendiriyor. Ancak tek bir haftalık kapanış, döngüsel dibin kesin olarak oluştuğunu doğrulamak için yeterli değil.
Analiste göre bundan sonraki süreçte Bitcoin'in 50 haftalık ortalamanın üzerinde kalıp kalamayacağı ve daha yüksek dipler oluşturup oluşturamayacağı kritik olacak.
Kripto yatırımcısı Craig Cobb ise Bitcoin'in yönü açısından 50 haftalık hareketli ortalamadan ziyade 83 bin dolar seviyesini takip ediyor.
Cobb'a göre Bitcoin'in 83 bin doların üzerine çıkması, aylık grafikte daha düşük bir tepe oluşmadığı ve dolayısıyla mevcut aşağı yönlü trendin sona erdiği anlamına gelebilir.
Ancak Cobb bunun tek başına yeterli olmadığını, üç aylık grafik üzerindeki fiyat hareketinin de takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Cobb'un analizine göre Bitcoin'in tarihinde üç aylık grafiklerde kırmızı mumlardan yeşil muma geçiş 15 kez yaşandı.
Bu örneklerin 11'inde ilk yeşil mumun zirvesi daha sonra aşıldı ve bu hareketlerin tamamı ilerleyen dönemde Bitcoin'in yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla sonuçlandı.
Bu nedenle Cobb, 83 bin doların aşılması ve üç aylık grafikteki teyidin birlikte gerçekleşmesini bekliyor.
Bitcoin'in 50 haftalık hareketli ortalamayı geri alması, geçmiş döngüler açısından olumlu bir teknik sinyal olarak öne çıkıyor.
Ancak analistler, bunun tek başına yeni bir boğa piyasasının başladığını kanıtlamadığını vurguluyor. Önümüzdeki dönemde Bitcoin'in 50 haftalık ortalamanın üzerinde kalması, daha yüksek dipler oluşturması ve 83 bin dolar seviyesini aşması yakından izlenecek.
Kısacası, Bitcoin'de önemli bir eşik aşıldı ancak piyasanın yeni bir yükseliş döngüsüne girdiğini söylemek için ek teyitler bekleniyor.