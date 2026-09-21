Bitcoin için 10 ay sonra bir ilk! Analistler tek bir noktaya dikkat çekiyor

Bitget Baş Analisti Ryan Lee ise daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Lee'ye göre 50 haftalık ortalamanın yeniden kazanılması, Bitcoin'deki toparlanmanın başladığı görüşünü güçlendiriyor. Ancak tek bir haftalık kapanış, döngüsel dibin kesin olarak oluştuğunu doğrulamak için yeterli değil.

Analiste göre bundan sonraki süreçte Bitcoin'in 50 haftalık ortalamanın üzerinde kalıp kalamayacağı ve daha yüksek dipler oluşturup oluşturamayacağı kritik olacak.