Yasa dışı bahis çetelerine nefes aldırılmıyor! 21 milyar TL işlem hacmi tespit edildi: Çok sayıda ilde dev operasyon

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İstanbul
Yasa dışı bahis operasyonları aralıksız devam ediyor. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, Gaziantep merkezli 24 ilde 215 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şu ana kadar 151 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait toplam 41 milyon 300 bin TL değerindeki 22 taşınır ve 2 taşınmaz mal varlığına el konuldu.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 2 kesici alet, 43 adet 9x19 milimetre fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilere ait banka hesaplarında 1 milyon 388 bin 680 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 21 milyar 883 milyon 898 bin 607 TL olduğu tespit edildi.