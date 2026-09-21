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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:23

Yasa dışı bahis çetelerine nefes aldırılmıyor! 21 milyar TL işlem hacmi tespit edildi: Çok sayıda ilde dev operasyon

Gaziantep merkezli 24 ilde yasa dışı bahis çetelerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şu ana kadar 151 kişi yakalanırken şüphelilerin hesaplarında 21 milyar TL'yi aşan işlem hacmi tespit edildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:23

operasyonları aralıksız devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, Gaziantep merkezli 24 ilde 215 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ

Yasa dışı bahis çetelerine nefes aldırılmıyor! 21 milyar TL işlem hacmi tespit edildi: Çok sayıda ilde dev operasyon

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Gaziantep merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 24 ilde 215 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 151 kişi yakalanırken, 21 milyar TL'yi aşan işlem hacmi tespit edildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 ilde 215 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda şu ana kadar 151 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere ait 41 milyon 300 bin TL değerinde 22 taşınır ve 2 taşınmaz mal varlığına el konuldu.
Aramalarda çok sayıda silah ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilere ait banka hesaplarında toplam işlem hacmi 21 milyar 883 milyon 898 bin 607 TL olarak tespit edildi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Yasa dışı bahis çetelerine nefes aldırılmıyor! 21 milyar TL işlem hacmi tespit edildi: Çok sayıda ilde dev operasyon

151 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda şu ana kadar 151 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait toplam 41 milyon 300 bin TL değerindeki 22 taşınır ve 2 taşınmaz mal varlığına el konuldu. 

Yasa dışı bahis çetelerine nefes aldırılmıyor! 21 milyar TL işlem hacmi tespit edildi: Çok sayıda ilde dev operasyon

EVLER MÜHİMMAT DEPOSUNA ÇEVRİLMİŞ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 2 kesici alet, 43 adet 9x19 milimetre fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yasa dışı bahis çetelerine nefes aldırılmıyor! 21 milyar TL işlem hacmi tespit edildi: Çok sayıda ilde dev operasyon

21 MİLYAR TL'Yİ AŞAN İŞLEM HACMİ

Şüphelilere ait banka hesaplarında 1 milyon 388 bin 680 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 21 milyar 883 milyon 898 bin 607 TL olduğu tespit edildi.

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ETİKETLER
#operasyon
#yasa dışı bahis
#gaziantep
#Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı
#Gündem
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