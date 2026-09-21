Altın bozduracaklar için kritik hafta: Prof. Dr. Sefer Şener'den yatırımcıya iyi haber

Merkez Bankalarının rezervlerindeki altın miktarını artırmaya devam ettiğini belirten Şener, Fed kararları, enerji fiyatları ve tahvil piyasasındaki gelişmelerin altın üzerinde etkili olduğunu ancak önümüzdeki dönemde bu unsurların yanı sıra Merkez Bankalarının altın alımlarının da yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

