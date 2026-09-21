Altın bozduracaklar için kritik hafta: Prof. Dr. Sefer Şener'den yatırımcıya iyi haber

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İstanbul
Altın fiyatları için yön yeniden yukarı döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, katıldığı bir yayında piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şener, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı’nın da davet edilmesini, diplomasi açısından yeniden bir kapı aralandığının göstergesi olarak değerlendirdi.
Diplomasi trafiğinin petrol fiyatları üzerinde de etkili olduğunu belirten Şener, son günlerde petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandığına dikkat çekti. 100 doların üzerinde seyreden Brent petrolün yeniden 100 doların altına indiğini belirten Şener, son üç aylık dönemde petrol fiyatlarının ortalama 90 dolar seviyesinde bulunduğunu söyledi.
Savaşın başlangıcında 63 dolar seviyesinde bulunan petrolün bugün ortalama 90-93 dolar civarında seyrettiğini ifade eden Şener, bunun savaş öncesine göre yaklaşık yüzde 50'lik bir fiyat artışı anlamına geldiğini belirtti.
Şener, petrol fiyatlarındaki yükselişin pompaya ve akaryakıt fiyatlarına da farklı oranlarda yansıdığını vurgulayarak, fiyatların arzla ilgili gelişmeler ve verilen mesajlara bağlı olarak sürekli iniş çıkış yaşadığını söyledi.
Petrol fiyatlarının son üç aylık dönemde 90 dolar civarında seyretmesinin küresel piyasaların beklediği seviyenin oldukça üzerinde olduğunu belirten Şener, savaşın başladığı dönemde piyasaların bütçelerini 65-70 dolar aralığındaki petrol fiyatlarına göre oluşturduğunu ifade etti.
Şener, petrol fiyatlarındaki yaklaşık yüzde 50'lik artışın küresel çapta enflasyon baskısı oluşturduğunu belirterek, enerji fiyatlarındaki değişimin Merkez Bankalarının alacağı kararları da etkilediğini söyledi.
Petrol fiyatlarının bundan sonraki seyrinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında verilecek mesajların kritik öneme sahip olduğunu belirten Şener, görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde petrol fiyatlarında yeniden 90 doların altındaki seviyelerin görülebileceğini söyledi.
Şener, enerji fiyatlarının piyasalar üzerinde derin etkiler oluşturduğunu ifade etti.
Altın fiyatlarının seyrine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şener, değerli metalleri etkileyen çok sayıda unsur bulunduğunu söyledi.
Bunların başında Merkez Bankalarının faiz kararlarının geldiğini belirten Şener, Fed'in geçen hafta gerçekleştirdiği 0,25 puanlık faiz artışının özellikle kıymetli metaller açısından piyasaları olumsuz etkilediğini ifade etti.
Şener, Fed'in faizleri yükseltmesinin değerli metaller açısından baskı oluşturduğunu belirtirken, jeopolitik risklerin devam etmesinin ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin de altın üzerinde etkili olduğunu söyledi.
ABD tahvil piyasasına da dikkat çeken Şener, Amerikan tahvillerinin ilk defa yüzde 5'li seviyelerin üzerine çıkmasının altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.
Altın fiyatlarında baskı oluşturan gelişmelere rağmen Merkez Bankalarının altın alımlarına dikkat çeken Şener, son üç yıldır merkez bankalarının altın alımlarını sürekli artırdığını söyledi.
Merkez Bankalarının rezervlerindeki altın miktarını artırmaya devam ettiğini belirten Şener, Fed kararları, enerji fiyatları ve tahvil piyasasındaki gelişmelerin altın üzerinde etkili olduğunu ancak önümüzdeki dönemde bu unsurların yanı sıra Merkez Bankalarının altın alımlarının da yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.
Şener, "Çok yüksek ihtimalle Merkez Bankalarının bu alımları devam ettiği sürece yönün yukarı olduğunu, hele hele piyasalar rahatladıkça, piyasalar normale döndükçe yönün yukarı olduğunu söylemek mümkün" değerlendirmesinde bulundu.
Altındaki bu senaryonun gram altın için de geçerli olduğunu belirten Şener, ons altında 4.350 dolar seviyelerinin görülmesinin gram altında da 6.700-6.800 lira seviyelerinin yeniden aşılması anlamına geleceğini söyledi.