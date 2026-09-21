Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi devreye girdi

Trendyol Süper Lig’de ilk 6 haftalık periyot geride kalırken zirve yarışı tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, hanesine yazdırdığı 13 puanla puan cetvelinin 2. sırasında yer alıyor. Sezona beklediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe ise topladığı 10 puanla 6. sırada bulunuyor.

Yaz transfer döneminde kadrolarına 5’er takviye yapan iki ezeli rakip, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu transferinde de karşı karşıya gelmişti.

SEÇİM SONRASI TRANSFER İPTAL OLMUŞTU

Fenerbahçe’de geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan Hakan Safi, tecrübeli orta saha ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Ancak Safi’nin seçimi kaybetmesinin ardından yıldız oyuncunun sarı-lacivertli kulübe transferi gerçekleşmedi.

Aynı süreçte Hakan Çalhanoğlu’nu uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Galatasaray da oyuncunun durumunu yakından takip etmiş, fakat resmi ve somut bir teklif sunmamıştı.

JUVENTUS İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Inter ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki milli oyuncu için İtalya’dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan basınından Tutto Juve’de yer alan habere göre; Juventus, Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak adına ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ocak ayı transfer döneminde orta sahasına tecrübeli ve yetenekli bir isim kazandırmak isteyen Çizme devinin, milli futbolcuyu listenin ilk sıralarına aldığı kaydedildi. Hakan’ın öncelikle Inter ile sözleşme uzatmak için masaya oturacağı, görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması halinde ise Juventus seçeneğini değerlendirebileceği belirtildi.

Bu sezon Inter formasıyla 4 karşılaşmada görev yapan ve 197 dakika sahada kalan başarılı orta saha, takımına 2 gollük katkı sağladı. Piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu’nun İtalyan ekibiyle olan kontratı sezon sonunda tamamlanacak.