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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:05

Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi devreye girdi

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği ancak somut adımların yarıda kaldığı Hakan Çalhanoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, milli yıldız için yürütülen gizli transfer pazarlığını duyurdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi devreye girdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:05

Trendyol Süper Lig’de ilk 6 haftalık periyot geride kalırken zirve yarışı tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk adaylarından , hanesine yazdırdığı 13 puanla puan cetvelinin 2. sırasında yer alıyor. Sezona beklediği başlangıcı yapamayan ise topladığı 10 puanla 6. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi devreye girdi

Yaz transfer döneminde kadrolarına 5’er takviye yapan iki ezeli rakip, milli futbolcu transferinde de karşı karşıya gelmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi devreye girdi

SEÇİM SONRASI TRANSFER İPTAL OLMUŞTU

Fenerbahçe’de geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan Hakan Safi, tecrübeli orta saha ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Ancak Safi’nin seçimi kaybetmesinin ardından yıldız oyuncunun sarı-lacivertli kulübe transferi gerçekleşmedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi devreye girdi

Aynı süreçte Hakan Çalhanoğlu’nu uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Galatasaray da oyuncunun durumunu yakından takip etmiş, fakat resmi ve somut bir teklif sunmamıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi devreye girdi

JUVENTUS İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Inter ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki milli oyuncu için İtalya’dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan basınından Tutto Juve’de yer alan habere göre; , Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak adına ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi devreye girdi

Ocak ayı transfer döneminde orta sahasına tecrübeli ve yetenekli bir isim kazandırmak isteyen Çizme devinin, milli futbolcuyu listenin ilk sıralarına aldığı kaydedildi. Hakan’ın öncelikle Inter ile sözleşme uzatmak için masaya oturacağı, görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması halinde ise Juventus seçeneğini değerlendirebileceği belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray çok istiyordu! Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi devreye girdi

Bu sezon Inter formasıyla 4 karşılaşmada görev yapan ve 197 dakika sahada kalan başarılı orta saha, takımına 2 gollük katkı sağladı. Piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu’nun İtalyan ekibiyle olan kontratı sezon sonunda tamamlanacak.

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#galatasaray
#Hakan Çalhanoğlu
#fenerbahçe
#inter
#juventus
#Futbol
#Spor
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