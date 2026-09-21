Ucuz konut arayanlar dikkat! 100 metrekare evin fiyatı hangi şehirde ne kadar? Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç'tan kritik analiz

Türkiye'de bugün konut fiyatlarının en yüksek olduğu iller hangileri? Bu illerde ortalama bir ev almak için ne kadar bütçe gerekiyor?

Şenay Araç: Türkiye'de konut fiyatlarına baktığımızda İstanbul, İzmir ve Muğla gibi illerimizde yüksek fiyatlar görüyoruz.

Sahibinden.com ve BETAM'ın Temmuz 2026 verilerine göre 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı İstanbul'da 6,5 milyon lira, İzmir'de 5 milyon 300 bin lira, Ankara'da ise 3 milyon 900 bin lira civarında.

Tabii bunlar şehir ortalamaları. İstanbul'da Bebek'ten ev almakla Esenyurt'tan ev almak aynı değil.

Bugün aynı metrekarede iki daire arasında bile milyonlarca liralık fark olabiliyor. Bunun en önemli nedeni konum, arsa değeri ve binanın özellikleri.