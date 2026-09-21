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Eğitim
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 13:16

MEB duyurdu! Okullarda yeni dönem: Öğretmenle görüşmek isteyen veli önce randevu alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), velilerin öğrencilerinin eğitim durumları hakkında bilgi alabilmeleri, okul yönetimi ve eğitimcilerle daha etkin iletişim kurabilmeleri amacıyla "Okul Randevu Sistemi"ni hayata geçirdi. Yeni sistemle birlikte veliler "MEBİM'in 444 0 632 hattı üzerinden" 7 gün 24 saat hizmet alabilecek. Peki MEBİM üzerinden nasıl randevu alınır? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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MEB duyurdu! Okullarda yeni dönem: Öğretmenle görüşmek isteyen veli önce randevu alacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 13:16

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), okul-aile iletişimini daha planlı ve güvenli hale getirmek amacıyla "Okul Randevu Sistemi"ni hayata geçirdi. Uygulamayla birlikte ülke genelinde randevusuz veli ziyaretleri sona ererken, öğrencinin velisi ya da vasisi olmayan kişiler okula alınmayacak. 

HABERİN ÖZETİ

MEB duyurdu! Okullarda yeni dönem: Öğretmenle görüşmek isteyen veli önce randevu alacak

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), okul-aile iletişimini daha planlı ve güvenli hale getirmek amacıyla ülke genelinde randevusuz veli ziyaretlerini sona erdirerek "Okul Randevu Sistemi"ni hayata geçirdi.
Uygulama ile birlikte öğrencinin valisi ya da vasisi olmayan kişiler okula alınmayacak.
Veliler, okul idarecileri, öğretmenler ve rehber öğretmenlerle görüşme randevusu oluşturabiliyor.
Okul Randevu Sistemi'ne MEBİM de dâhil edilerek, 444 0 632 numaralı hat üzerinden 7 gün 24 saat hizmet alınabiliyor.
MEBİM aracılığıyla oluşturulan randevuların değerlendirme sonucu veliye SMS veya e-posta yoluyla bildiriliyor.
Veliler, okulrandevu.meb.gov.tr internet adresi, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ve MEBİM 444 0 632 numaralı telefon hattı gibi farklı kanallardan randevu sürecini başlatabiliyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
MEB duyurdu! Okullarda yeni dönem: Öğretmenle görüşmek isteyen veli önce randevu alacak

GÖRÜŞME İÇİN RANDEVU OLUŞTURULACAK

Uygulama kapsamında veliler; okul idarecileri, öğretmenler ve rehber öğretmenlerle öğrencilerinin durumunu değerlendirmek, gelişimsel durumları hakkında bilgi edinmek, rehberlik hizmetlerinden yararlanmak, talep ve önerilerini iletmek amacıyla görüşme randevusu oluşturabiliyor.

MEBİM ÜZERİNDEN 7 GÜN 24 SAAT İŞLEM YAPILABİLİYOR

Veliler için Okul Randevu Sistemi'ne MEBİM de dâhil edildi. MEBİM'in 444 0 632 hattı üzerinden 7 gün 24 saat hizmet alınabiliyor. İletişim Merkezi aracılığıyla okul yönetimi veya öğretmenle görüşmek isteyen veliler yeni randevu oluşturabildiği gibi daha önce oluşturdukları randevuları da iptal edebiliyor. 

SMS VEYA E-POSTA YOLUYLA BİLGİLENDİRME

MEBİM aracılığıyla oluşturulan randevular, ilgili okul tarafından değerlendiriliyor. Randevuyla ilgili değerlendirme sonucu hakkında veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

FARKLI KANALLARDAN RANDEVU İMKÂNI

Öğretmen-veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla uygulanan Okul Randevu Sistemi, velilerin okul yönetimi ve eğitimcilerle iletişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. 

Bu doğrultuda veliler "okulrandevu.meb.gov.tr" internet adresinin yanı sıra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ve MEBİM 444 0 632 numaralı telefon hattı olmak üzere farklı kanallar üzerinden randevu sürecini başlatabiliyor.
 

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ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi
#Okul Randevu Sistemi
#Mebİm
#444 0 632
#Eğitim
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