45 yaşındaki Adriana Lima’nın son hali gündem oldu! Yıllara meydan okuyan görüntüsü şaşkına çevirdi

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week kapanış partisinde dikkatleri üzerine çeken Adriana Lima, son haliyle gündeme bomba gibi düştü. 45 yaşında olan dünyaca ünlü model, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle adeta görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

45 YAŞINDAKİ ADRİANA LİMA’NIN SON HALİ GÜNDEM OLDU!

Dünyaca ünlü modellerden biri olan Adriana Lima, son zamanlarda gündemdeki yerini alarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu yıl 84.cüsü Madrid’de düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week’in kapanış partisinde Adriana Lima’da yer aldı. Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı gece de Lima’nın son hali gündem oldu.

Moda Haftası’nın kapanış gecesinde yaptığı şıklık gösterisiyle de geceye damga vuran isimlerden biri oldu. En son doğum yaptıktan sonra değişen fiziğiyle yabancı basında sıklıkla yer alıyordu. Öyle ki 45 yaşında olan ünlü isim, 2022 yılında tekrardan anne olmasıyla yüzünde de meydana gelen değişimlerle birlikte eleştirilerin de hedefi haline gelmişti.

Yüzündeki şişkinlikler estetik ameliyatı olduğunu dair iddiaları da gündeme getirmişti. Sosyal medya da oldukça çok konuşulan bu görüntülerden sonra son hali adeta gündeme damga vurdu. Son çocuğunun doğumundan sonra kampa giren Adriana Lima, verdiği kiloların ardından tanınamadı.

YILLARA MEYDAN OKUYAN GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yıllara meydan okuyan görüntüsü herkesi şaşkına çevirirken sade ama siyah elbisesiyle de gecenin en çok konuşulan yüzlerinden biri haline geldi. Kırmızı halıda verdiği pozlarla da oldukça ilgi gören Adriana Lima, yabancı basının da dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Saçlarını sıkı bir topuzla toplayan Lima, uzun sallantılı küpeleriyle de sade ama şık bir görünümü tamamladı. Gösterişli takılar yerine sade bir stil tercih eden Adriana Lima, beğenilen isimlerden biri olarak ön plana çıktı.

Doğumdan sonra bu kadar hızlı bir şekilde zayıflaması dikkat çekerken sosyal medyada da yakından takip edilmeye başlandı. Yüz yağlarını aldırdığı yönündeki iddialar tekrardan gün yüzüne çıktı. Ancak konu hakkında ne kamuoyundan ne de Adriana Lima’dan cevap bulunamadı.

Kırmızı halı da verdiği pozlar kısa süre de geniş bir yankı uyandırırken hayranları Adriana Lima’nın eski haline nasıl geldiğini merak etmeye başladı.