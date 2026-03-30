Ceyda Kasabalı, Adriana Lima ile poz verdi! Akıllara Merve Boluğur geldi

Adriana Lima, etkinlik için Türk hayranlarıyla buluştu. Oyuncu ve fenomen Ceyda Kasabalı, etkinlikte Adriana Lima ile yan yana poz verdi. Ceyda Kasabalı'nın pozu, akıllara Merve Boluğur'u getirdi.

ADRINA LIMA İLE POZ VEREN CEYDA KASABALI'YA BEĞENİ YAĞDI

Ceyda Kasabalı, etkinlik için Türkiye'ye gelen Adriana Lima ile poz verdi. Ceyda Kasabalı'nın doğal güzelliğine hayranlarından yorum yağdı. Ceyda Kasabalı'ya "Adrina Lima'nın yanında daha havalı", "CEYDA kasabalı farkı" gibi yorumlar yapıldı.

CEYDA KASABALI KAÇ YAŞINDA?

3 Ocak 1987 doğumlu Ceyda Kasabalı, İstanbul doğumlu. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünde tamamladı. 2011 yılında Babam Sağolsun dizisiyle oyunculuk kariyerine adım attı. Avrupa Avrupa, Yılanların Öcü, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu gibi diziler ile birlikte Biz Size Döneriz, Organik Aşk Hikayeleri, Damat Takımı, Fazla Şaapma isimli sinema filmlerinde de yer almıştır.

CEYDA KASABALI PAYLAŞTI, AKILLARA MERVE BOLUĞUR İLE ADRIANA LIMA'NIN KARESİ GELDİ

Geçtiğimiz yıllarda Merve Boluğur'un Adriana Lima ile pozu da çok konuşulmuştu. Merve Boluğur o nalra ilişkin "Adriana Lima ile olan fotoğrafım çok konuşuldu. Benim en beğendiğim kadın. O gün biraz şanslıydım. Işık benden yanaydı. Çok kasıldım. Boyuna ulaşabilmek için topuklu ayakkabımın içine kağıt peçete koyup bayağı uğraştım. Ben de fena değilim, tablo gibi kızım" dedi.