Danla Biliç'in son hali takipçilerini korkuttu! Fenomen sebebini bir bir anlattı

Sosyal medyada 5,9 milyon takipçiye sahip Danla Biliç, son haftalarda değişimiyle dikkat çekiyor. Oldukça zayıfladığı gözlemlenen Danla Biliç, takipçilerinin ısrarlı soruları karşısında sessizliğini bozdu. Danla Biliç, "Küçüldüm çünkü vücudumdaki dolgulardan kurtuldum" dedi.
Danla Biliç son görüntüsüyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu storyimi 2000 kisi birbirine gondermis, mesajlar savas alanı. kuculdum cunku vucudumdaki dolgulardan kurtulurken ayni anda malesef hem kas hem doku kaybettim. goguslerimdeki 450cc olan implantlari cikarttirdim. spora basladim." dedi.
Üç yıl önce kalça dolgusu estetiği yaptıran Bilic, bu işlemin ardından dolgunun tüm vücuduna yayıldığını belirterek, adeta "ölümden döndüğünü" açıklamıştı. Dün tekrar ameliyat olan Danla Biliç sosyal medya hesabından belirtmişti. "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek herkesi uyarmıştı.
Danla Bilic, vücudundan çıkarılan dolguyu da paylaşarak, "Arada bir dm kutuma hala aquafilling yaptıracağım senin yüzünden korkuyorum mesajları geliyordu. Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde. Böbreklerime ulaşmışlardı, sırtımda, bacaklarımda daha da bir şey demeyeceğim cahil cesaretinden başka bir şey değildi." dedi.