Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Danla Biliç'in son hali takipçilerini korkuttu! Fenomen sebebini bir bir anlattı

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, son paylaştığı karesiyle takipçilerini endişelendirdi. Adeta iğne ipliğe dönen Danla Biliç, sebebini ilk kez açıkladı. Son görüntüsüyle ilgili çok mesaj aldığını paylaşan Danla Biliç, "Malesef hem kas hem doku kaybettim" dedi.

Sosyal medyada 5,9 milyon takipçiye sahip , son haftalarda değişimiyle dikkat çekiyor. Oldukça zayıfladığı gözlemlenen Danla Biliç, takipçilerinin ısrarlı soruları karşısında sessizliğini bozdu. Danla Biliç, "Küçüldüm çünkü vücudumdaki dolgulardan kurtuldum" dedi.

Danla Biliç'in son hali takipçilerini korkuttu! Fenomen sebebini bir bir anlattı

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, vücudundaki dolgulardan kurtulduğunu ve bu süreçte hem kas hem de doku kaybettiğini açıklayarak takipçilerini uyardı.
Danla Biliç, küçülmesinin sebebinin vücudundaki dolgulardan kurtulmak olduğunu belirtti.
Vücudundaki dolgulardan kurtulurken hem kas hem de doku kaybettiğini ifade etti.
Göğüslerindeki 450cc olan implantları çıkarttırdığını söyledi.
Spor yapmaya başladığını ekledi.
Üç yıl önce kalça dolgusu estetiği yaptırdığını ve dolgunun tüm vücuduna yayıldığını açıkladı.
Kalça dolgusu yaptırmamaları konusunda takipçilerini uyardı ve böbreklerine ulaşmış dolguyu paylaştı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

DANLA BİLİÇ TÜM ESTETİK İŞLEMLERİNDEN KURTULDU

Danla Biliç son görüntüsüyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu storyimi 2000 kisi birbirine gondermis, mesajlar savas alanı. kuculdum cunku vucudumdaki dolgulardan kurtulurken ayni anda malesef hem kas hem doku kaybettim. goguslerimdeki 450cc olan implantlari cikarttirdim. spora basladim." dedi.

Danla Biliç'in son hali takipçilerini korkuttu! Fenomen sebebini bir bir anlattı

DANLA BİLİÇ'İN DOLGULARI SIRTINDAN ÇIKARILMIŞTI

Üç yıl önce kalça dolgusu estetiği yaptıran Bilic, bu işlemin ardından dolgunun tüm vücuduna yayıldığını belirterek, adeta "ölümden döndüğünü" açıklamıştı. Dün tekrar ameliyat olan Danla Biliç sosyal medya hesabından belirtmişti. "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek herkesi uyarmıştı.

Danla Biliç'in son hali takipçilerini korkuttu! Fenomen sebebini bir bir anlattı

DANLA BİLİÇ TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Danla Bilic, vücudundan çıkarılan dolguyu da paylaşarak, "Arada bir dm kutuma hala aquafilling yaptıracağım senin yüzünden korkuyorum mesajları geliyordu. Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde. Böbreklerime ulaşmışlardı, sırtımda, bacaklarımda daha da bir şey demeyeceğim cahil cesaretinden başka bir şey değildi." dedi.

Danla Biliç'in son hali takipçilerini korkuttu! Fenomen sebebini bir bir anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kısmetse Olur Ayça Beğen intihar mı etti? Veda paylaşımı olay oldu: İlk açıklama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
29 Mart Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Çirkin, Doktor: Başka Hayatta, Aynı Yağmur Altında…Dün en çok ne izlendi?
