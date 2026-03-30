2016 yılında yayınlanan 'Kısmetse Olur' yarışmasıyla adını duyuran Ayça Ekin Beğen'in sosyal medyada yaptığı 'veda' paylaşımı herkesi endişelendirdi. Instagram hikayesinde 'hakkınızı helal edin' yazısını görenler Kısmetse Olur Ayça'nın intihar ettiğini düşündü. Paylaşımdan sonra kimsenin ulaşamadığı Ayça'nın intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ Kısmetse Olur Ayça Beğen intihar mı etti? Veda paylaşımı olay oldu: İlk açıklama geldi 2016 yılında yayınlanan 'Kısmetse Olur' yarışmasıyla tanınan Ayça Ekin Beğen'in sosyal medyadaki 'veda' paylaşımı sonrası intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Ayça Ekin Beğen, Instagram hikayesinde 'hakkınızı helal edin' yazılı bir paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından Beğen'e ulaşılamayınca intihar girişimi şüphesi oluştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ayça Ekin Beğen'in tedavi altında olduğu belirtildi. Bys Media Group tarafından yapılan açıklamada, Beğen'in genel sağlık durumunun kontrol altına alındığı ve sürecin olumlu ilerlediği ifade edildi.

KISMETSE OLUR AYÇA HASTANEYE KALDIRILDI

Paylaşımı gören yakınları hemen Beğen'e ulaşmaya çalıştı. Yaşanan bu kritik sürecin ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıktan sonra fenomen ismi hastaneye yetiştirdi. Yapılan açıklamada fenomen gelin adayının uzman doktorların gözetiminde olduğu ve gerekli tüm tıbbi işlemlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

"SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Bys Media Group olarak, sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.”