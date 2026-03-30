Kısmetse Olur Ayça Beğen intihar mı etti? Veda paylaşımı olay oldu: İlk açıklama geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2016 yılında yayınlanan 'Kısmetse Olur' yarışmasıyla adını duyuran Ayça Ekin Beğen'in sosyal medyada yaptığı 'veda' paylaşımı herkesi endişelendirdi. Instagram hikayesinde 'hakkınızı helal edin' yazısını görenler Kısmetse Olur Ayça'nın intihar ettiğini düşündü. Paylaşımdan sonra kimsenin ulaşamadığı Ayça'nın intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
Paylaşımı gören yakınları hemen Beğen'e ulaşmaya çalıştı. Yaşanan bu kritik sürecin ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıktan sonra fenomen ismi hastaneye yetiştirdi. Yapılan açıklamada fenomen gelin adayının uzman doktorların gözetiminde olduğu ve gerekli tüm tıbbi işlemlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
'Bys Media Group olarak, sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.”